La gimnasta Franchesca Santi y su foco en Odesur 2026: "Sigo disfrutando"

“Prefiero intentarlo” explica Franchesca Santi, seleccionada nacional de gimnasia artística. Esto, luego de participar en dos Copas Mundiales durante las últimas semanas. Una de ellas, en Egipto (El Cairo) y la otra en Croacia.

La gimnasta chilena no había clasificado para estas copas. “En los dos primeros selectivos no me fue bien, tuve varios fallos…Somos dos gimnastas las que, normalmente, peleamos los cupos a nivel internacional y quedé segunda. Además, como primera reserva” comenta en entrevista con la Segunda Edición de Radioanálisis.

“La que clasificó se lesionó y subí para participar” recuerda Santi. Aunque su preparación estaba enfocada en las competencias que se desarrollarán en mayo, se sumó al equipo con objetivos específicos. “No estaba al cien por ciento con mi salto de dificultad, pero se dio la oportunidad y vamos a ver qué pasa” describe su reflexión antes del viaje.

Por eso, los resultados los recibió con “sorpresa” porque en estas copas se compite en medio de un alto nivel.

“Logré pasar sexta al primer torneo en El Cairo sin tener mi salto de dificultad y al final quedé octava. Intenté buscar la medalla… fallé. Prefiero intentarlo por eso quedé contenta porque pasé a finales y eso me dio motivación para Croacia donde quedé en el lugar 11” describe la gimnasta nacional.

Se inicia mayo y las expectativas se relacionan con el nacional que comienza en estos días.

“No es clasificatorio, pero obviamente es obligatorio para ser equipo ante los torneos que se vienen” explica la medallista internacional y con más de 20 años de carrera. Lo anterior, es preparativo para el Panamericano que se desarrollará en junio donde la deportista ya logró el primer lugar para clasificar.

“Y por así decirlo, a medio cuerpo para el Mundial…Con estas dos copas logré estar dentro del ranking y si saco medalla en el Panamericano …es seguro. Y si paso a la final, hay que ver si quedo dentro de la clasificación para el Mundial de fin de año” afirma Franchesca Santi.

Advierte que la lesión que sufrió hace un tiempo en el hombro tuvo un impacto en su carrera. “Estos dos años han sido de mucho aprendizaje porque estoy en una edad donde …me retiro o sigo. El cuerpo pide descanso y también hago clases, entonces es duro” agrega.

Y el sistema-lamenta- no ayuda mucho porque “cuando uno tiene resultados todos se cuelgan de la medalla, pero cuando uno necesita el apoyo, realmente, nadie está”.

¿Cómo calificaría el actual momento de su carrera? Asegura que se siente bien y que los resultados de las recientes dos copas “fue un gran impulso”.

Otra de las competencias importantes de este año: los Juegos Odesur. “Ése es el foco para mí y me quedan meses. Se adelantó todo de forma positiva y me hace disfrutar de esto considerando que no me queda tanto” afirma Santi.

Avances y desafíos de la gimnasia

Según la deportista, en Odesur (2014) creció la infraestructura en la gimnasia después de muchos años.

“Hubo un cambio positivo en implementación y estábamos muy al debe. Vengo de la vieja escuela que es muy diferente…Ahí la balanza es gigante, aprendí a dar con todo más allá de si contábamos con apoyo. Después uno va viendo otros temas, por ejemplo, que no tengamos un equipo médico que es algo tan básico” reflexiona.

Destaca que, actualmente, se conocen programas nuevos para la juventud pero que “sin duda, hay cosas que se pueden cambiar para mejor”.

“Estamos decepcionados de la Natalia Duco (ministra de Deportes), igual ella está recién empezando. Todavía varios le tienen fe, pero están preocupándose de puras tonteras…” comenta.

Y describe una lista de temas que considera urgentes: mejorar las federaciones, evaluar la gestión de esos funcionarios e implementar capacitaciones para quienes no tienen los conocimientos respectivos.

En uno de los últimos eventos, Chile se posicionó en el Top 10 a nivel mundial en la Gimnasia Artística Masculina con Joaquín Álvarez (anillas), Josué Armijo (salto caballete) y Luciano Letelier (barra fija).

Por otro lado, en los recientes Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá, la selección consiguió cuatro oros y una plata.

¿Qué pasa con la selección femenina? Explica que el nivel preparativo tiene que comenzar a temprana edad y “lamentablemente estamos muy atrasados”. Otro elemento clave es el trabajo en equipo.

“Seguimos retrocediendo y estoy hablando de las nuevas generaciones. Imagínate, yo tengo 33 años y todavía estoy clasificando primera y con un aparato…algo está pasando ahí” concluye.