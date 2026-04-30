Oposición se reúne para evaluar Plan de Reconstrucción: “Estamos estudiando seriamente recurrir al TC”

En la sede del Frente Amplio (FA) se reunieron personeros de partidos de la centro-izquierda para evaluar la megarreforma del Gobierno, en específico analizaron la eventual reserva de constitucionalidad respecto de la iniciativa. Al encuentro asistieron la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa (PC); de la Democracia Cristiana (DC), Alejandra Krauss; y del FA, Andrés Cloublé, entre otras figuras de oposición, como el abogado constitucionalista Alejandro Atria.

Por su parte, Barbara Figueroa aseguró que aún se está discutiendo la reserva de constitucionalidad, aunque la decisión de realizar esta acción ya se ha tomado por parte de distintas bancadas. “Nosotros la respaldamos”, subrayó.

“El debate sobre cuál va a ser el mecanismo de abordaje en materia de acciones en el Tribunal Constitucional (TC) tiene que ser una vez que, primero, nos pongamos de acuerdo en que esto no puede ser una tramitación exprés, ese es el primer y gran desafío, que transite y que se debata en todas las comisiones que sea necesario y en los tiempos que se requieran, con todas las actorías convocadas a debatir este proyecto tan relevante para el país. Por lo tanto, evitaría pronunciarnos sobre acciones que tendrán que discutirse en su tiempo y forma”, indicó.

Por su parte, el vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, fue más directo en cuestionar el fondo del proyecto. “Existe el concepto de una gran cantidad de temas en una ley miscelánea que va desde peras hasta manzanas y la verdad que la idea matriz aún nadie la entiende. Y segundo, la invariabilidad tributaria construye un amarre hacia el futuro de una reforma tributaria, que no tenemos por qué entender que va a ser así de manera permanente de un Congreso al otro (…) Dejar 25 años de invariabilidad tributaria es, sin lugar, a duda una falta de realidad”, dijo.

“Estamos estudiando muy seriamente con juristas el recurrir al TC, eso será señalado por nuestros presidentes en la medida que existe este trámite legislativo y bajo esa situación llamar al Gobierno a responsabilizarse de los actos que está llevando a cabo”, agregó el también exdiputado.

El secretario general del FA, Andrés Couble, cuestionó también la invariabilidad tributaria, sin embargo, aseguró que no han definido llevar la iniciativa al TC por este tema. “Es un proyecto que se está aún tramitando en el Congreso, pero sí vemos que hoy día como está la norma es preocupante para la estabilidad democrática y muestra también el carácter autoritario de este Gobierno (…). Su visión que favorece solo unos pocos no solo quiere imponerla hoy día, sino que quiere imponérsela también al Chile del futuro”, indicó.

Los argumentos

Recientemente, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado y abogado constitucionalista, Jaime Bassa (FA), cuestionó la variedad de temas que aborda la iniciativa. “Dado que estos son varios proyectos de ley que abordan materias que son distintas entre sí, incluso que se tensionan entre sí, es razonable pensar que no cumple con el requisito de tener una idea matriz. En ese sentido, es razonable pensar que tiene un elemento de inconstitucionalidad que al menos debería ser revisado por el Tribunal Constitucional (TC)”, dijo el parlamentario. Este punto lo han compartido parlamentarios de la Democracia Cristiana, por ejemplo.

El otro gran tema controversial para la oposición es que la megarreforma plantea una invariabilidad tributaria por 25 años, punto que han criticado parlamentarios del Partido Socialista. En este ítem, por solicitud del presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Jaime Mulet (FRVS), la Mesa Directiva de la Cámara tiene que comunicar este próximo 4 de mayo su análisis sobre si es requisito obligatorio o no realizar una reforma constitucional para poder realizar este trámite.