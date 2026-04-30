Peaje a luca y restricción de camiones: revisa los horarios y rutas para el fin de semana largo

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) proyectó la salida de más de 414 mil vehículos durante el próximo fin de semana largo. La mayor congestión en dirección a la costa y regiones se espera este jueves 30 de abril entre las 19:00 y las 22:00 horas, y el viernes 1 de mayo entre las 10:00 y las 13:00 horas. Para el regreso a la Región Metropolitana, la jornada más crítica será el domingo 3, con un horario peak entre las 14:00 y las 19:00 horas.

El beneficio de peaje a $1.000 estará disponible para autos livianos en dos jornadas de salida. La primera será el jueves 30 de abril entre las 7:00 y 13:00 horas en la Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata, en sentido hacia la costa), en la Ruta 5 Sur (Peaje Angostura, en ambos sentidos) y en la Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas, en ambos sentidos). La segunda oportunidad será el viernes 1 de mayo entre las 07:00 y 10:00 horas, aplicándose en los mismos puntos de la Ruta 68 y Ruta 5 Norte.

En tanto, los camiones de dos o más ejes accederán a una tarifa con 50% de descuento durante la madrugada. La medida regirá para la salida el jueves 29 y el viernes 1 desde las 00:00 a las 07:00 horas en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 (sentido hacia la costa), Las Vegas de Ruta 5 norte (en ambos sentidos) y Angostura de la Ruta 5 sur (en ambos sentidos). Además, el MOP informó que habrá restricción al tránsito de camiones en horario diurno.

Para la salida, la medida se aplicará el jueves 30 de 12:00 a 19:00 horas en tres tramos: Ruta 5 Norte en dirección norte (entre enlace Lo Pinto y el Enlace Llay Llay), Ruta 68 en dirección a la costa (entre Vespucio y enlace Algarrobo), y Ruta 5 Sur en ambos sentidos (entre enlace Calera de Tango y enlace Pelequén). La restricción se repetirá el viernes 1 de mayo entre las 09:00 y 15:00 horas en los mismos tramos y sentidos de la Ruta 5 Norte, Ruta 68 y Ruta 5 Sur.

Para el retorno hacia Santiago, las autoridades replicarán estas medidas. El domingo 3 de mayo regirá el peaje a luca entre las 7:00 y las 12:00 horas en la Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a Santiago), en la Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas) y en la Ruta 5 Sur (Peaje Angostura, en ambos sentidos).

Asimismo, la rebaja del 50% para camiones se aplicará desde las 00:00 a las 07:00 horas en los peajes Las Vegas (en ambos sentidos) y Lo Prado y Zapata (en dirección a Santiago). Finalmente, la restricción para el tránsito de camiones en el regreso será entre las 12:00 y 19:00 horas en la Ruta 5 Norte hacia Santiago (entre enlace Lo Pinto y enlace Llay Llay) y en la Ruta 68 hacia la capital (entre Vespucio y el enlace Algarrobo).