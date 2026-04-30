Presidente Kast relata episodio en Temuco: "No me quería prestar el megáfono, lo escondió"

Durante una nueva jornada de conversaciones con la ciudadanía del mandatario, realizada anoche en Coyhaique, el Presidente José Antonio Kast relató el diálogo con megáfono que sostuvo con manifestantes de la salud en el Hospital Regional de Temuco.

“Estaban funcionarios de salud, preocupados por los recortes. Y había un joven con un megáfono y como cinco carteles. Bueno, rompí un poco los protocolos de seguridad y me acerqué a donde estaba el señor del megáfono. Le dije, ¿me presta el megáfono? No me quería prestar el megáfono. Lo escondió, pero al final me prestó el megáfono”, relató.

“Y con el megáfono le pude hablar a las 100 o 150 personas que estaban ahí. Y de las 150, yo creo que 140 querían hablar. Y había 10 que querían gritar. Y había un joven que había sido concejal, igual que yo, que era el más entusiasta. Carlos. Y yo le decía, Carlos, conversemos. Carlos, conversemos. Y al final se acercó y algo podemos conversar. No lo convencí y siguió gritando”, añadió.

“Pero eran 10 de 150. Entonces no dejemos que una minoría impida el diálogo”, afirmó, defendiendo la disposición del Gobierno a escuchar a los trabajadores. “¿Cómo no voy a querer conversar con los funcionarios de salud? Si ustedes se la jugaron para la pandemia. Ustedes atendieron aquí a los carabineros heridos y asesinados. ¿Cómo no voy a querer conversar? Íbamos además a inaugurar el Centro Oncológico Infantil de Integral. ¿Cómo no voy a querer conversar?”, agregó.

“No hay problema, que se manifiesten. Pero no destruyan lo que nos ha costado construir. Hay veces que no vamos a llegar a acuerdos. Pero no llegar a acuerdos no significa que tenemos que ejercer la violencia“, recalcó.

Finalmente, advirtió que el gobierno actuará frente a desórdenes. “Y a los que traten de ejercer la violencia, les vamos a aplicar la ley”, dijo, antes de insistir en que las diferencias deben resolverse institucionalmente. “Los que no tengamos acuerdos irán al Parlamento y serán los diputados y los senadores los que van a resolver el tema. Esa es la vía democrática que eligió Chile”.