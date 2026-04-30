Presidentes de comisiones de Hacienda blindan a Quiroz: acusan "campañas de temor" por recortes

Los presidentes de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara, Javier Macaya (UDI) y Agustín Romero (Rep), respectivamente, salieron a respaldar al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en medio de los cuestionamientos por los recortes presupuestarios instruidos por su cartera.

Tras una reunión entre los parlamentarios y el jefe de la billetera fiscal, Macaya apuntó directamente a las críticas por los ajustes. “Hemos tenido una buena reunión informativa (…) para entender el real alcance de cosas que muchas veces se prestan para malinterpretaciones”, declaró y acusó sobre “campañas de temor” de parte de la oposición.

En ese sentido, el senador de la UDI fue enfático en descartar recortes en beneficios sociales: “Hago un llamado a las personas que irresponsablemente quieren hacer política desde la oposición. El no recorte de gasto social, de que la PGU se mantiene inalterable, de que no se van a acabar los recursos para la alimentación de los niños de los colegios, es algo que no debiera ni siquiera ser motivo de caricatura o de una pseudo campaña para atacar al Gobierno”, afirmó.

Macaya defendió el rol de Hacienda en el escenario fiscal. “Acá hay un Gobierno y un ministro que está haciendo un trabajo bien importante de revisar peso por peso el estado de la hacienda pública, para que la plata le llegue a los chilenos, para que seamos capaces de que los beneficios sociales y en las materias más sensibles; listas de espera en salud, en seguridad, lo que significa obviamente la educación, no se vean alterados por el mal gasto público”, sostuvo, y advirtió que la deuda “está llegando casi al 45% del PIB”.

En esa línea, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado justificó los ajustes en ciertos programas. “Se está haciendo un esfuerzo por quitar gasto público en cosas tan dicotómicas y tan absurdas como festivales de cine para adultos o tener gasto público donde el Instituto Nacional de la Juventud se gasta más del 90% de sus recursos en sueldos de funcionarios”, afirmó.

“¿Alguien de acá ha recibido alguna vez o conoce a algún joven cuya vida le haya cambiado o que haya recibido un beneficio del Injuv?”, cuestionó.

Además, Macaya fijó una línea roja desde el Congreso: “No vamos a dar los votos para que se recorte gasto público en materias sensibles; en pensiones, en salud, en alimentación de los niños y en educación”.

Romero, en tanto, reforzó el respaldo a Quiroz, pero con foco en el uso de los recursos. “Lo que espera la gente es que el Estado gaste bien y eso es lo que está haciendo el ministro de Hacienda”, señaló.

El diputado republicano insistió en la necesidad de eficiencia, para que “cada peso que un chileno de esfuerzo pone (…) le llegue a la gente”. “El Estado ha ido engordando y se está gastando mal la plata”, denunció.

Así, Romero aseguró que “lo que está pidiendo el ministro (Quiroz) es que cada cartera justifique su gasto” y subrayó que llegaron a la reunión “a respaldar ese trabajo”.