Tensión en el gabinete de Kast: ministro Poduje desafía a Hacienda y recibe críticas transversales por "su estilo"

El clima de tensión al interior del gabinete del Presidente José Antonio Kast quedó expuesto luego de que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, rechazara públicamente los recortes presupuestarios que instruyó a las distintas reparticiones el Ministerio de Hacienda, cartera liderada por Jorge Quiroz.

“Yo tengo un solo jefe. Se llama José Antonio Kast, el Presidente de Chile. Él es mi único jefe”, dijo Poduje en conversación con Radio Infinita. Asimismo, minimizó el rol de Quiroz al calificarlo como “un ministro más entre muchos”, y rechazó que este tenga atribuciones para exigirle recortes en partidas que considera prioritarias.

Frente a la disputa, el Presidente Kast salió a poner paños fríos. “Nosotros somos un equipo de trabajo y, como señalé, en ese equipo hay conversaciones, hay discusiones y hay planteamientos de mejora”, afirmó. Y sostuvo que las propuestas de Hacienda para ajustar los recursos son similares a las que han hecho otros ministros del área en gobiernos anteriores.

“Este tipo de conversaciones o debates yo lo veo por el lado constructivo”, sostuvo.

Desde Hacienda, el ministro Jorge Quiroz evitó la confrontación y aseguró que entiende la preocupación de su par por la reconstrucción de Ñuble y Bío Bío. “Por eso estamos trabajando con la máxima celeridad para aprobar el proyecto de ley en el Congreso y poder obtener los fondos”*, explicó.

Dura crítica a Poduje desde la UDI

Quien no ocultó su molestia fue la vicepresidenta de la UDI y exdiputada María José Hoffmann. Calificó el tono de Poduje como *“inadmisible, de una insolencia del porte de un buque”. Y le recordó: “Es precisamente el presidente Kast quien ha mandatado al ministro Quiroz para que haga este recorte”.

Hoffmann cuestionó la forma en que el ministro de Vivienda planteó sus diferencias: “Si él necesita una excepción, que puede ser razonable, tal cual la tuvo Seguridad, no se hace por la radio, no se hace emplazando al ministro, se hace teniendo una conversación”.

“No sé qué le pasa a todo el mundo que está resolviendo los temas en la tele, en la radio… me descompagina, me desorienta, no entiendo el tono”, criticó.

Pese a su enojo, reconoció que Poduje tiene aptitudes: “Sabemos que tiene una personalidad compleja; a mí me tocó conocerlo como candidato, y es un personaje complejo, pero tiene todas las aptitudes para ser un buen ministro”.

“No tendrá mucho manejo político, pero no se dice con esa soberbia que lo caracteriza; siendo un hombre muy inteligente, la verdad es que me descolocó, estoy un poco molesta”, admitió.

“La permanencia de Quiroz es insostenible”

La crisis no pasó inadvertida en la vereda de enfrente. Incluso, algunas voces de la oposición pidieron la salida del ministro de Hacienda.

El diputado socialista César Valenzuela declaró que “la permanencia del ministro Quiroz es insostenible”. “Sus malas decisiones no solo le están haciendo daño a Chile, también le están haciendo mal a su propio gobierno. Tanto así que sus propios compañeros del gabinete se están revelando públicamente contra él”, enfatizó.

Desde el Frente Amplio, su presidenta Constanza Martínez, y a secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, también se sumaron a las críticas, aunque sin entregar declaraciones adicionales en esta jornada.

“En el marco del debate de la política pública no es bueno mantener el estilo de programas de televisión”, señaló Figueroa, quien responsabilizó al Presidente Kast de “optar” por ministros que fueron “parte de programas de bastante conflicto y tensión”.

Mientras, Martínez enfatizó que los “ministros tienen que hacer noticia por su pega”. “Esperamos que ojalá se pueda dar una discusión que realmente conecte con las personas. Más que discusiones sobre qué dijo o cómo debería decirlo, lo que queremos saber es qué es lo que va a hacer el Gobierno y cómo sus ministros van a responder a las urgencias ciudadanas”, sostuvo. Así, la timonel frenteamplista instó al Mandatario a ejercer su liderazgo “para poder ordenar a su gabinete“.