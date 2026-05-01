"Amenazas concretas" a los derechos laborales: Colegio de Profesores en alerta máxima por recortes del Gobierno

El fantasma de los recortes presupuestarios anunciados por el Gobierno de José Antonio Kast sigue sumando detractores, esta vez desde el mundo de la educación. Durante la conmemoración del Día del Trabajador, el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile levantó la voz para advertir sobre las graves repercusiones que el ajuste fiscal tendrá en las aulas y en las condiciones de los docentes.

El presidente de la organización gremial, Mario Aguilar, fue categórico al señalar que las políticas de austeridad emanadas desde La Moneda ya no son un simple rumor. “En este tiempo hay tantas amenazas a los derechos laborales, a los derechos sociales, que son amenazas concretas, no teóricas o especulativas”, sentenció el dirigente ante sus pares.

El impacto del oficio de Hacienda en las escuelas

La alarma en el magisterio se encendió de forma definitiva tras el controversial oficio filtrado del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres). Este documento, que sugirió la revisión y posible descontinuación de 142 programas del Estado, ha desatado un intenso debate político sobre la continuidad de la inversión social del Ejecutivo.

Para Mario Aguilar, esta maniobra fiscal esconde un peligro mayor para el tejido social del país. “Hay intenciones de terminar con derechos, de retroceder nuestras pequeñas garantías laborales que tenemos en nuestra legislación”, denunció el presidente del gremio docente.

El dirigente profundizó en su preocupación, alertando que las intenciones del Gobierno apuntan a desmantelar beneficios básicos y elementales para las familias y los estudiantes, apuntando directamente a “la alimentación de los niños en los colegios, programas educativos y de salud que son fundamentales para la población”.

Frente a un escenario que califican de alta vulnerabilidad, el Colegio de Profesores no planea quedarse de brazos cruzados. Ante la inminencia de eventuales recortes directos que puedan afectar el presupuesto de la cartera de Educación, Aguilar instó a todo el gremio a fortalecer sus bases.

El líder de los docentes hizo un urgente llamado a sus colegiados a unirse, organizarse y “estar alertas” ante los próximos movimientos del gabinete económico. “Vamos a tener que luchar por defender derechos, nuestras condiciones de trabajo y la estabilidad de empleo“, concluyó Aguilar, anticipando un clima de alta tensión y movilización entre el magisterio y el Gobierno para los próximos meses.