Cancillería monitorea situación de siete chilenos tras interceptación de flotilla humanitaria a Gaza

El Gobierno de Chile manifestó este jueves su profunda preocupación ante los hechos que afectaron a la Flotilla Global Sumud, una iniciativa civil de ayuda humanitaria cuyo objetivo era trasladar insumos esenciales hacia la Franja de Gaza. Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que al menos siete ciudadanos chilenos formaban parte de la expedición.

Ante esta situación, la Cancillería informó que se encuentra realizando gestiones con todas las partes involucradas y ha instruido un seguimiento consular inmediato. El objetivo de estas acciones es monitorear y resguardar la situación de los chilenos, velando estrictamente por la protección de sus derechos y su integridad física. En el documento, Chile también reiteró su compromiso con el respeto al derecho internacional y la protección de la población civil en zonas de conflicto.

Activista chilena logra comunicarse tras días incomunicada en misión a Gaza

Tras días de incertidumbre, la activista chilena Macarena Chahuán logró establecer contacto con su familia este viernes, generando alivio luego de haber permanecido incomunicada tras el operativo militar en aguas internacionales. Chahuán participaba en la flotilla compuesta por 22 embarcaciones, la cual fue interceptada en una maniobra que ha abierto un intenso debate sobre su legalidad.

El procedimiento ha sido blanco de críticas internacionales, no solo por el carácter humanitario de la misión, sino también por las posibles coordinaciones logísticas entre Israel y Grecia para frenar el avance de las naves. Según antecedentes de la organización, la interceptación ocurrió fuera de aguas territoriales, lo que ha motivado llamados a que las autoridades chilenas intensifiquen las gestiones de seguridad para todos los participantes.

Por el momento, el caso de la joven activista sigue bajo el monitoreo de los organismos diplomáticos chilenos, mientras se espera que se aclaren las condiciones legales y de bienestar del resto de los participantes de la misión que aún no han retornado a sus puntos de origen.