Presidente de la CUT advierte que el Gobierno "Va en caída libre en sus tres promesas"

En el marco de la tradicional marcha por el Día Internacional del Trabajador y Trabajadora realizada este 1 de mayo de 2026 en Santiago, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, emitió un discurso de poco más de 30 minutos marcado por un fuerte tono crítico hacia la administración del Presidente José Antonio Kast. En su intervención, el líder sindical calificó al actual Gobierno como de “ultraderecha” y aseguró que la gestión del Mandatario va “en caída libre”.

El llamado a la unidad y a reconquistar la base trabajadora

A pesar de los duros cuestionamientos, Díaz instó a realizar una autocrítica y a adoptar un enfoque estratégico desde la vereda sindical y opositora. Reconoció abiertamente que el actual es “un gobierno democrático, donde más de 7 millones de trabajadores votaron por ellos”.

Ante ese escenario, el líder sindical hizo un enérgico llamado a reconquistar esos respaldos, exhortando a salir a “las juntas de vecino, los clubes deportivos” para dialogar con la ciudadanía. “Hay que salir a convencer, compañeros. No solamente criticar al gobierno, hay que ir a convencer a aquellos que lo apoyaron”, enfatizó Díaz, pidiendo a los partidos de oposición que “generen unidad” para avanzar de forma cohesionada frente al oficialismo.

En la recta final de su alocución, el presidente de la central sindical dedicó un especial momento para rendir homenaje al exsenador y actual secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, quien atraviesa un cáncer de próstata diagnosticado en 2024.

“Compañero Camilo Escalona Medina lo necesita el sindicalismo, lo necesita la izquierda, lo necesita el pueblo de Chile. Reciba el abrazo fraternal y vuelva pronto a la lucha política”, concluyó Díaz, cerrando así la principal manifestación del movimiento obrero de este año.