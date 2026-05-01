Presidente de la CUT advierte que el Gobierno "Va en caída libre en sus tres promesas"

En el marco de la tradicional marcha por el Día Internacional del Trabajador y Trabajadora realizada este 1 de mayo de 2026 en Santiago, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, emitió un discurso de poco más de 30 minutos marcado por un fuerte tono crítico hacia la administración del Presidente José Antonio Kast. En su intervención, el líder sindical calificó al actual Gobierno como de “ultraderecha” y aseguró que la gestión del Mandatario va “en caída libre”.
El discurso de la multisindical no escatimó en advertencias. Con un tono firme, Díaz apuntó directamente al corazón de la política económica del Gobierno: el ajuste del 3% en el gasto público. Para el líder sindical, esta medida representa un frenazo abrupto a los avances sociales. “Esa es una rebaja que rechazamos tajantemente”, exclamó ante los asistentes, dejando en claro que este tijeretazo fiscal no puede ni debe pagarse con el esfuerzo y la estabilidad de los trabajadores del sector público.
Pero la crítica de Díaz fue más allá de las cifras y apuntó a la sensibilidad de La Moneda. Describió a la actual administración como un grupo “indolente”, un Ejecutivo dirigido por un “gabinete conformado por gerentes”. A su juicio, esta visión netamente empresarial les impide comprender que el Estado debe ser, por definición, una institución de bienestar y solidaridad, volcada a proteger y sostener a quienes más lo necesitan.
Para ilustrar lo que definió como un momento crítico y de profunda desconexión del Gobierno, el presidente de la CUT se valió de los fríos números de la calle. Citando la reciente encuesta Cadem, Díaz narró cómo el Presidente Kast ha visto desmoronarse el respaldo ciudadano en los tres pilares fundamentales que lo llevaron al poder. La ilusión de una migración regular, las esperanzas de un mayor crecimiento económico y empleo, y la tan ansiada promesa de frenar la delincuencia, han caído estrepitosamente, estancándose todas por debajo de la barrera del 30% de adhesión. Para Díaz, estas cifras no son solo estadísticas, sino el reflejo vivo de un Gobierno que se encuentra en “caída libre”.
El llamado a la unidad y a reconquistar la base trabajadora
A pesar de los duros cuestionamientos, Díaz instó a realizar una autocrítica y a adoptar un enfoque estratégico desde la vereda sindical y opositora. Reconoció abiertamente que el actual es “un gobierno democrático, donde más de 7 millones de trabajadores votaron por ellos”.
Ante ese escenario, el líder sindical hizo un enérgico llamado a reconquistar esos respaldos, exhortando a salir a “las juntas de vecino, los clubes deportivos” para dialogar con la ciudadanía. “Hay que salir a convencer, compañeros. No solamente criticar al gobierno, hay que ir a convencer a aquellos que lo apoyaron”, enfatizó Díaz, pidiendo a los partidos de oposición que “generen unidad” para avanzar de forma cohesionada frente al oficialismo.
En la recta final de su alocución, el presidente de la central sindical dedicó un especial momento para rendir homenaje al exsenador y actual secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, quien atraviesa un cáncer de próstata diagnosticado en 2024.
“Compañero Camilo Escalona Medina lo necesita el sindicalismo, lo necesita la izquierda, lo necesita el pueblo de Chile. Reciba el abrazo fraternal y vuelva pronto a la lucha política”, concluyó Díaz, cerrando así la principal manifestación del movimiento obrero de este año.