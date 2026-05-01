"Es un gobierno anti Chile": oposición endurece el tono en marcha del 1 de mayo contra recortes

En un clima de alta efervescencia política, y marcados por las polémicas que han rodeado al Ejecutivo durante las últimas semanas, representantes de todo el espectro de la izquierda chilena se sumaron a la multitudinaria marcha por el Día del Trabajador. La manifestación sirvió como plataforma para que la oposición endureciera su tono contra el Gobierno, acusando una estrategia de desmantelamiento de los derechos sociales bajo la excusa de la reactivación económica.

El foco de las críticas estuvo dirigido hacia el Ministerio de Hacienda y su titular, Jorge Quiroz, a raíz de los anunciados —y posteriormente matizados— recortes presupuestarios en programas sociales sensibles y las implicancias de la nueva reforma tributaria.

El diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio) fue una de las voces más duras durante la jornada. Apelando al legado histórico del movimiento sindical, tildó a la actual administración como un “gobierno explícitamente anti trabajadores”.

“Quien ocupa la Presidencia de la República es el heredero político de quienes disolvieron los sindicatos y se opusieron a la creación de la escuela pública”, sentenció Winter. El legislador denunció que las políticas impulsadas en los primeros dos meses de gobierno buscan transferir “millones de activos que hoy día son para y de los trabajadores al bolsillo de los grandes grupos económicos”.

Winter catalogó la reforma tributaria como una “ley anti Chile” que dejará al Estado con un déficit insalvable, y acusó al Gobierno de tener una actitud “innoble” al vincular esta reforma con la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales. “Ocupan a las víctimas como escudo humano (…) la reforma no tiene nada que ver con la reconstrucción”, fustigó.

Partido Comunista: llamado a proteger las 40 horas y el sueldo mínimo

Desde el Partido Comunista, la diputada Daniela Serrano y la senadora Karol Cariola subrayaron la incertidumbre que atraviesa el mundo laboral, especialmente ante la negativa del Gobierno de abrir una nueva negociación por el salario mínimo y los eventuales retrocesos en la reciente ley de 40 horas.

“Las 40 horas fueron parte de los avances. Y si bien el Gobierno dice que no están contra la PGU, sí mandaron una circular para reajustar parte de los montos”, advirtió Serrano, enfatizando que la oposición no permitirá “retroceder en nada de lo conquistado en décadas de lucha”.

Por su parte, Karol Cariola apuntó al deterioro de las relaciones laborales. “No nos sentimos tranquilos porque los dictámenes de la Dirección del Trabajo están cambiando vía decretos un debate que fue zanjado en el Parlamento. Están relativizando la rebaja de 40 horas y permitiendo acuerdos individuales”, denunció la legisladora, asegurando que se está retrotrayendo “la legislación de los últimos 20 años”.

Jara acusa estrategia de la “voltereta” y olvido de las promesas de seguridad

La exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara, también dijo presente en la marcha. Jara apuntó a una estrategia deliberada por parte de La Moneda: “Tira muchas cartas sobre la mesa, anuncia muchos recortes, genera incertidumbre y luego se retracta (…) no puedo verlo más que como una estrategia para distraer la atención y aprovechar de avanzar con su proyecto que beneficia a los superricos”.

Jara cuestionó el nulo impacto de la agenda de seguridad, la principal promesa de campaña del Mandatario. “De lo que sabemos del Ministerio de Seguridad Pública, son puros chismes. Plan anti delincuencia y anti crimen organizado: todavía ninguna palabra. Ha quedado demostrado que lo que dijo en campaña no lo está cumpliendo”, recalcó.

Finalmente, las autoridades de oposición coincidieron en la urgencia de mantener una férrea unidad legislativa y social para frenar lo que perciben como una embestida contra las conquistas sociales. “En estos años que vienen, la oposición política y social debemos tener un trabajo unitario y firme para poder construir alternativas”, concluyó Jeannette Jara.