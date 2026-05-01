Israel libera a activistas de la flotilla en Grecia y traslada a dos detenidos para interrogatorios

El Gobierno de Israel anunció este viernes la liberación de la gran mayoría de los activistas que participaban en la Global Sumud Flotilla, interceptada el pasado miércoles en aguas internacionales. Mientras más de 170 personas fueron trasladadas a la isla griega de Creta, las autoridades israelíes confirmaron que dos activistas permanecerán bajo custodia y serán llevados a territorio israelí para ser interrogados.

Los detenidos fueron identificados como Saif abú Keshek, sospechoso de afiliación a una organización terrorista, y el brasileño Thiago Ávila, acusado de actividades ilegales. El Ministerio de Exteriores de Israel reafirmó su postura de no permitir la ruptura del bloqueo naval a Gaza, calificando la iniciativa de la flotilla como una “provocación” encabezada por Hamás.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, agradeció públicamente al Gobierno griego por aceptar el desembarco de los activistas en sus costas. Saar enfatizó que cualquier ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza debe canalizarse a través de la Junta de Paz, organismo creado tras el acuerdo de octubre de 2025 bajo la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump.

Según el comunicado oficial de Israel, la flotilla busca desviar la atención sobre la negativa de Hamás a desarmarse. Por su parte, la Global Sumud Flotilla exigió la liberación inmediata de Abú Keshek y Ávila, calificando su traslado a Israel como un “secuestro ilegal” y solicitando la intervención de la comunidad internacional.