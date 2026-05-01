Kast advierte "emergencia laboral" en el Día del Trabajador y pide aislar a violentistas en marcha de la CUT

En el marco de la conmemoración del Día del Trabajador, el Presidente José Antonio Kast calificó la situación actual del país como una “emergencia laboral”. Desde el Hospital del Trabajador, el jefe de Estado manifestó su preocupación por las cifras de desocupación, destacando que el índice de desempleo se ha mantenido sobre el 8% durante 39 meses consecutivos, según datos del INE.

Durante su intervención, el Presidente Kast subrayó que, aunque el país conmemora el Día del Trabajo, existe una vasta cantidad de ciudadanos que no tienen razones para celebrar debido a la precariedad laboral. En ese sentido, el Mandatario destacó las siguientes cifras críticas:

Déficit de formalidad : Actualmente, más de 900.000 chilenos se encuentran sin acceso a un empleo formal y digno.

Dependencia del sector informal: Cerca de 2,5 millones de personas deben recurrir al trabajo informal como su única vía para subsistir.

Estas estadísticas refuerzan la postura del Ejecutivo sobre la existencia de una “emergencia laboral”, marcada por un índice de desempleo que ha superado el 8% de manera ininterrumpida durante los últimos 39 meses.

El llamado a una marcha pacífica y el resguardo de bienes

Ante la convocatoria de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para marchar en el centro de Santiago bajo la consigna de un “salario vital”, Kast pidió que la movilización sea pacífica “más allá de las diferencias legítimas”. El Presidente hizo un hincapié especial en la protección de la infraestructura urbana y los locales comerciales.

“Hago una invitación a que aislemos a los violentistas. Cuando permitimos que rompan los bienes de utilidad para todos nosotros, estamos perjudicando precisamente lo que decimos cuidar y arriesgamos la vida de otras personas”, sostuvo el Mandatario.

La jornada está marcada por el reciente desacuerdo entre la CUT y el Gobierno respecto al reajuste del sueldo mínimo. Mientras el gremio busca “defender los derechos conquistados”, el Ejecutivo, a través del ministro Nicolás Rau, ha pedido debatir con “mucha dosis de realidad” para no afectar la creación de empleos en este complejo escenario económico de 2026.

El Presidente concluyó su intervención instando a la responsabilidad ciudadana, asegurando que los bienes que se destruyen en las manifestaciones son, en última instancia, los mismos que permiten generar fuentes de trabajo para los chilenos.