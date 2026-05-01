Kast anuncia inversión histórica de $800.393 millones para la Carretera Austral

En el marco de su gira por la Región de Aysén, el Presidente José Antonio Kast anunció una inversión sin precedentes de $800.393 millones destinada a la Carretera Austral. Esta cifra representa un incremento de 5,7 veces respecto al promedio histórico de inversión de la última década, marcando un hito que, según el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, no se veía desde el inicio de la construcción de la ruta hace 50 años.

El plan, concebido como una política de Estado, surge tras la crisis logística de 2021 que evidenció la vulnerabilidad de depender de rutas argentinas para abastecer la zona sur. Bajo el modelo “Chile x Chile”, el Gobierno busca consolidar un corredor soberano bimodal (terrestre-marítimo) que garantice la autonomía de la macrozona austral.

El objetivo central es intervenir los 658,3 kilómetros que separan el límite regional del Lago Juncal. Actualmente, el 37% de este trayecto (244 km) es de ripio, una condición que el programa pretende erradicar por completo hacia el año 2030.

Además de la carpeta asfáltica, el plan contempla una inversión de $89.166 millones para reemplazar las antiguas estructuras colgantes sobre los ríos Palena y Rosselot. Estos nuevos puentes permitirán eliminar las restricciones de carga que hoy limitan el tránsito de camiones pesados, facilitando el flujo logístico y comercial en la región.

Impulso a la conectividad lacustre y portuaria