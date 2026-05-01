La apuesta por la unidad: organizaciones llaman a levantar agenda común este 1 de mayo 

El llamado al 1 de mayo de este año no es uno más. Dirigentes sindicales, estudiantiles y sociales vienen hablando hace semanas de lo mismo: no repetir lo que pasó después de 2019, cuando las demandas se multiplicaron, pero no lograron sostenerse en una sola línea. Ahora, dicen, la apuesta es distinta. Marchar juntos y empujar en bloque.

Bajo el llamado “la unidad no solo suma, sino que que multiplica”, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), junto a varias organizaciones sociales, convocaron a una marcha unitaria para este primero de mayo.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, explicó las razones de este llamado y las reuniones que se han tenido con diferentes actores sociales en busca de la unidad.

“¿Qué nos pasó en un tiempo hacia atrás en el estallido social? Cada uno tenía su demanda, los movimientos sociales en su derecho buscaban exponer sus temas, igual el movimiento sindical, pero al final nos diluimos. Y esa experiencia no la queremos volver a repetir, porque ahí se perdió fuerza, se perdió capacidad de incidencia”, dijo Díaz.

En esa línea, el dirigente sindical detalló qué llevó a la CUT a articularse con los distintos actores del mundo social: “Esta acción nace de nuestro Consejo de Gestión Nacional, que nos mandata, entre otras cosas, a hacer la más amplia unidad social. Y eso no es solo una consigna, es tratar de ir generando fortaleza real, levantar temas en común y avanzar hacia una articulación única, una sola voz frente a las autoridades”, señaló.

En ese proceso, aseguró, las coincidencias han sido más claras que las diferencias.

“Concordamos en que se hace necesario que estemos todos juntos, porque el movimiento sindical solo no puede, los estudiantes solos no pueden, los pobladores solos no pueden. Si cada uno actúa por separado, volvemos a lo mismo que ya vivimos”.

Finalmente, agregó que esta vez quieren que esa unidad sea visible: “La unidad no solamente se expresa, también se tiene que mostrar, y eso es lo que queremos que pase el primero de mayo”.

El mundo estudiantil

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), también se unió al llamado de la CUT. En diálogo con nuestro medio, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (FEC), Ivania Garrido, sostuvo que era “urgente” la unidad.

“Es urgente que el movimiento estudiantil y el movimiento sindical puedan estar articulados hoy más que nunca, porque nosotros no vamos solamente a acompañar como un gesto de solidaridad, sino que entendemos que somos hijos e hijas de trabajadores y también trabajadores del mañana”, dijo Garrido.

La presidenta de la FEC detalló la importancia de que los estudiantes se sumen a las movilizaciones de los trabajadores: “¿De qué sirve un título universitario si no tenemos después condiciones dignas para insertarnos laboralmente? Entonces para nosotros la principal demanda es el basta de la precarización laboral, porque eso nos afecta directamente”, señaló.

Desde el mundo estudiantil también ven con preocupación los recortes anunciados por el ministro de Hacienda Jorge Quiroz y el impacto que podría tener en el sistema educativo, asegurado que no solo afecta a estudiantes, sino que a familias completas.

Para Garrido, el punto de fondo es político: “No es una opción para nosotros trabajar separados, es una urgencia política del momento en que estamos, y por eso hacemos el llamado a que esta sea una marcha amplia, convocante”.

Pasado y presente

Desde las organizaciones de derechos humanos, el énfasis está en la memoria, pero también en el presente.

“Hoy día el gran desafío que tenemos, más que nunca, es la unidad y la organización, porque estamos en un contexto donde vemos riesgos de retrocesos importantes”, dijo Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).

“Nosotros estamos trabajando en conjunto desde distintas instancias, en derechos humanos y también en solidaridad con otras luchas, porque entendemos que esto no puede ir separado”, señaló la presidenta de la AFEP.

Para el 1 de mayo, desde las organizaciones de DD.HH. llegarán con demandas claras: “Vamos a marchar en bloque como organizaciones de derechos humanos, exigiendo que no haya desmantelamiento del Plan Nacional de Búsqueda sobre la detención forzada, porque estamos hablando de cientos de casos que siguen abiertos”, afirmó.

Además, Lira enfatizó que exigirán justicia y que no van a permitir que se “indulte ni a los criminales de lesa humanidad de la dictadura ni a las violaciones de derechos humanos que vimos en el estallido social, porque sin verdad, sin justicia y sin reparación, no hay garantías de no repetición”.

Finalmente, la presidenta de la AFEP enfatizó en el llamado para este 1 de mayo: “Si no hacemos unidad, si no estamos presentes, eso finalmente termina favoreciendo los retrocesos”.

En tanto, desde el movimiento de pobladores manifestaron que “estamos enfrentando hoy día un gobierno que busca que retrocedamos en los pocos avances y conquistas que ha tenido el pueblo de Chile, y por eso este año el llamado es con más fuerza que nunca”, afirmó Valeria Bustos, integrante de la Coordinadora Metropolitana de Pobladoras y Pobladores.

“Invitamos a las familias, es una marcha pacífica, pero es importante que salgamos todos a decir aquí estamos y que vamos a defender lo que se ha conseguido”, concluyó.