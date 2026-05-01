Ministerio del Trabajo presentará indicaciones a Sala Cuna Universal y crea mesa técnica por "emergencia laboral"

En el marco de la conmemoración del Día del Trabajador, y según consignó La Tercera, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, entregó importantes definiciones sobre la agenda legislativa y administrativa de su cartera. Desde el Hospital del Trabajador, el secretario de Estado confirmó que el Gobierno presentará las indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal a mediados de junio, tras recibir una extensión del plazo original para dialogar con los diversos actores involucrados.
“El 15 de junio vamos a presentar indicaciones de ese proyecto”, detalló Rau, subrayando que actualmente mantienen reuniones con la sociedad civil, parlamentarios, gremios, pymes y movimientos sindicales para consensuar las modificaciones a la iniciativa heredada de la administración anterior. El proyecto busca eliminar la actual restricción que exige un mínimo de 20 trabajadoras para que el empleador otorgue el beneficio, además de establecer un fondo financiado mediante una cotización obligatoria.
En sintonía con el diagnóstico del Presidente José Antonio Kast, el ministro Tomás Rau reafirmó que el país atraviesa una “emergencia laboral”. Las cifras del primer trimestre de 2026 sitúan el desempleo nacional en un 8,9%, un indicador que se eleva peligrosamente al 10% en el caso de las mujeres. Al respecto, el secretario de Estado advirtió que detrás de cada décima en la tasa de desocupación existen más de 10.000 trabajadores buscando activamente una oportunidad laboral.
Como respuesta inmediata, el titular del Trabajo anunció la creación de una mesa técnica de empleo que operará bajo un estricto cronograma de ejecución. Esta instancia recopilará propuestas en un periodo de solo un mes, descartando procesos extensos de seis meses o un año para agilizar los resultados. La mesa integrará las visiones del mundo sindical, las pymes, la academia, diversas fundaciones y grandes empresas. El objetivo central es construir medidas concretas que complementen el Plan de Reconstrucción Nacional, con un foco exclusivo en incentivar el empleo formal femenino y reducir los altos índices de informalidad que afectan al mercado laboral chileno.