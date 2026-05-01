Ministerio del Trabajo presentará indicaciones a Sala Cuna Universal y crea mesa técnica por "emergencia laboral"

En el marco de la conmemoración del Día del Trabajador, y según consignó La Tercera, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, entregó importantes definiciones sobre la agenda legislativa y administrativa de su cartera. Desde el Hospital del Trabajador, el secretario de Estado confirmó que el Gobierno presentará las indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal a mediados de junio, tras recibir una extensión del plazo original para dialogar con los diversos actores involucrados.

“El 15 de junio vamos a presentar indicaciones de ese proyecto”, detalló Rau, subrayando que actualmente mantienen reuniones con la sociedad civil, parlamentarios, gremios, pymes y movimientos sindicales para consensuar las modificaciones a la iniciativa heredada de la administración anterior. El proyecto busca eliminar la actual restricción que exige un mínimo de 20 trabajadoras para que el empleador otorgue el beneficio, además de establecer un fondo financiado mediante una cotización obligatoria.