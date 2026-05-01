Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 1 de Mayo de 2026


Ministra Steinert presentará querella contra senador Núñez tras ser vinculada a "abogado narco"

La titular de Seguridad anunció acciones legales por injurias y calumnias luego de que el parlamentario comunista solicitara su renuncia, acusando riesgos de infiltración delictiva.

La titular de Seguridad anunció acciones legales por injurias y calumnias luego de que el parlamentario comunista solicitara su renuncia, acusando riesgos de infiltración delictiva.

Política

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, anunció este jueves la presentación de una querella criminal contra el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. La medida surge como respuesta a las declaraciones del parlamentario, quien vinculó a la secretaria de Estado con la defensa de casos de narcotráfico a través de su expareja.

A través de su cuenta en la red social X, Steinert calificó las afirmaciones como una “imputación injuriosa” que daña su honra. “Tolerancia cero a quienes perjudican a servidoras públicas. No nos atemorizan bandas criminales, tampoco las calumnias del Sr. Núñez”, sentenció la ministra.

La controversia se originó tras la publicación de un video por parte del senador Núñez, donde emplazó a la ministra a renunciar debido a su vínculo familiar y comercial con un abogado que defendió a un conocido traficante de drogas. Núñez calificó como un “gravísimo error” que Steinert mantuviera una sociedad comercial con su expareja, considerando el perfil de sus clientes.

“El narcotráfico y el crimen organizado buscan infiltrar al Estado, y el vínculo familiar que mantiene la ministra con este abogado es un riesgo para enfrentar esta situación”, afirmó el parlamentario.

El senador comunista argumentó que Chile requiere “certeza absoluta” de que sus máximas autoridades no tienen posibilidades de ser presionadas o infiltradas por organizaciones criminales. En su alocución, Núñez insistió en que la permanencia de Steinert en el gabinete de José Antonio Kast es incompatible con la lucha contra el tráfico de estupefacientes en este 2026.

Esta nueva arista judicial tensa aún más la relación entre el Ejecutivo y la oposición, mientras el Ministerio de Seguridad intenta consolidar su agenda de control fronterizo y combate al delito en medio de duros cuestionamientos a sus mandos de confianza.

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