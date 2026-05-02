Día del Trabajo o del Trabajador?: el debate tras el mensaje de Kast

Una sutil pero política diferencia de conceptos generó una encendida polémica tras la actividad oficial del Presidente José Antonio Kast este 1 de mayo en el Hospital del Trabajador. En el evento, organizado por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), se exhibió una gráfica con la frase “Día del Trabajo”, lo que provocó el rechazo inmediato de diversos sectores de la oposición.

Parlamentarios del Frente Amplio y del PPD cuestionaron el uso de este término, argumentando que la denominación correcta y con carga histórica es “Día del Trabajador”. Según los críticos, este cambio de nombre representa un intento de invisibilizar al sujeto social y un retroceso en el reconocimiento de los derechos laborales.

El debate se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde diversos legisladores apuntaron a una intención política detrás de la frase elegida por La Moneda para la conmemoración. El diputado Andrés Giordano (FA) lanzó el primer dardo al sostener que la fecha conmemora a las y los trabajadores y no al concepto abstracto de “trabajo”, criticando además el uso de términos como “colaboradores” y recordando que legalmente rige el Código del Trabajo y no uno de la “colaboración”.

Por su parte, el parlamentario Jaime Araya (PPD) tildó la medida como una muestra de la “sobreideologización que tiene intoxicado al gobierno”. En su intervención, Araya interpeló directamente al Subsecretario General de Gobierno, José Francisco Lagos, solicitándole que rectificara el nombre de la efeméride ante el Mandatario.

Lo que dicta la legislación vigente

Pese al revuelo político y las acusaciones de la oposición, la normativa técnica parece alinearse con la gráfica presentada por el Ejecutivo. Al revisar el marco legal chileno, se observa que la denominación oficial está zanjada en la ley:

De acuerdo con el artículo 35 del Código del Trabajo, que regula el descanso semanal, el texto legal es explícito al definir la jornada. La norma señala que los domingos y festivos son de descanso, y establece textualmente: “Se declara Día Nacional del Trabajo el 1º de mayo de cada año. Este día será feriado”. De esta manera, aunque el uso consuetudinario y la tradición política apunten al “Día del Trabajador”, la letra de la ley respalda el concepto de “Día del Trabajo” utilizado por la administración de Kast.