Hacienda descarta filtración en Clave Única tras alerta de actividad maliciosa en servicios públicos

La Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda emitió este sábado una declaración pública para entregar tranquilidad a la población tras los reportes de una presunta filtración de datos que afectaría a diversas instituciones del Estado. La entidad salió al paso de la alerta generada ayer por la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), la cual informaba sobre una “actividad maliciosa” detectada en servicios públicos y de telecomunicaciones.

Desde la secretaría fueron categóricos al señalar que, tras los análisis realizados, no existe evidencia alguna de que la infraestructura o la base de datos de la Clave Única se haya visto comprometida por dicho incidente. En esa línea, informaron que el sistema se mantiene plenamente operativo para realizar todos los trámites y servicios estatales que requieren autenticación.

La autoridad remarcó que la plataforma cuenta con protocolos de seguridad de alto nivel que garantizan el resguardo de la identidad digital de los ciudadanos:

La Secretaría de Gobierno Digital enfatizó que la plataforma se encuentra funcionando al 100% de su capacidad y con total normalidad para el uso ciudadano. Asimismo, destacaron que el sistema de autenticación es gestionado bajo estrictos estándares de seguridad y protocolos de monitoreo continuo. Finalmente, subrayaron que mantienen una coordinación permanente con los equipos técnicos de la ANCI para desarrollar acciones de supervisión y fortalecer la protección de los datos de la ciudadanía frente a cualquier amenaza externa.