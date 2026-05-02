Jaime Mañalich por Sistema de Alta Dirección Pública: “Hay un patrimonio común que hay que cuidar”

“Que se haya solicitado la renuncia a la directora del hospital ‘por razones de pérdida de confianza política’ —según lo informado por los medios— es una pésima señal, más aún cuando las razones de esta pérdida de confianza sean ‘haber contratado a una exministra de Salud’ de un gobierno de distinto signo político’”, consigna una carta publicada por El Mercurio el 28 de abril y que fue firmada por más de 40 profesionales de distintas áreas y signo político, desde la excandidata presidencial, Carolina Tohá (PPD), al exministro de Salud del expresidente Sebastián Piñera, el doctor Jaime Mañalich. “ADP, confianza política y gestión”, se titula.

La remoción de Loreto Maturana de su cargo a la dirección del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio por “pérdida de confianza”, no ha pasado para nada inadvertida, sobre todo por parte profesionales del área de la salud, que se han desempeñado en el sector público o que aún lo hacen y conocen de cerca el funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública.

“Está en la atribución del director de servicio remover a una persona si es que le parece que no reúne las condiciones, ese tema no es discutible, el tema es: cuidado, porque levantar un Sistema de Alta Dirección Pública como el que se ha levantado en Chile durante 20 años es un patrimonio para todos”, indicó el doctor Mañalich en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

Los directores de hospital duran en promedio 2 años y los subdirectores médicos apenas un año y medio. Así imposible mejorar la gestión cuando no hay equipos directivos estables. Excelente y transversal carta que invito a leer @jmanalich @enriqueparis @MarioWaissbluth pic.twitter.com/yajXb1q57c — Osvaldo Artaza Barrios (@oartaza) April 28, 2026

En la carta en cuestión, los profesionales indican que, si bien la información disponible está incompleta, “se debe recordar que tener candidatos para el cargo de Subdirección Médica es en general complejo. Los profesionales médico-cirujanos, que son los únicos que pueden postular, y que tengan experiencia y conocimiento en administración, no abundan. En el caso de San Antonio, un recinto nuevo y de alta complejidad, dar continuidad a su dirección general, que ha sido bien evaluada, parece pertinente”.

“Yo lo he sostenido en muchas otras oportunidades, a mí me parece que la estructura que se ha dado Chile a través del mecanismo de Alta Dirección Pública, vale decir, elegir por concurso público a los que tienen mejores antecedentes para ocupar cargos de importancia en el aparato público, en el caso de salud, es muy relevante como principio”, complementó Jaime Mañalich.

En línea con lo anterior, aseguró que “es muy difícil que un médico, un profesional de salud, se dedique a dirigir un hospital, requiere mucha preparación, son pocas las personas que pueden hacerlo bien, que están bien preparadas para manejar empresas al final de cuentas, como son los grandes hospitales, de una magnitud como el hospital San Antonio o cualquiera”.

De todas formas, la exautoridad sanitaria identificó un programa general e indicó que “cada vez que entra un nuevo gobierno, una cantidad muy importante de funcionarios de segundo, tercer nivel” corren esta suerte. “Además, la presidencia tiene las balas de plata para 12 cargos de Alta Dirección Pública. Que se produzca simultáneamente la salida de muchos funcionarios y en el sector salud, que es muy dependiente de este mecanismo, porque muchos cargos son llenados así, se hace muchísimo más sensible”, dijo.

“A las personas de orientación política muy transversal que firman esa carta, lo que nos preocupa es el principio de Alta Dirección Pública. No tengo ningún antecedente respecto a cuáles son las razones técnicas que podrían haber motivado (la salida de Maturana) y a lo mejor hay razones válidas, yo no lo discuto. Pero, insisto, nuestra preocupación es que se aplique con cuidado el sistema que ha costado mucho construir para, insisto, el bien al final del país. Significa que los mejores que tienen interés en un cargo determinado, en realidad lo cumplan y que tengan todos los antecedentes y cuenten con los requisitos para hacer bien un trabajo”, enfatizó.

En el texto, los firmantes llaman a que se “encuentre una solución razonable en el más breve plazo, en beneficio de la salud pública y un mejor Estado para todos”. Consultado si esto significa, por ejemplo, la incorporación de Maturana, Mañalich respondió: “No puedo hablar de la situación particular, porque no tengo los antecedentes y no me corresponde opinar. Está en la atribución del director de servicio remover a una persona si es que le parece que no reúne las condiciones, ese tema no es discutible, el tema es: cuidado, porque levantar un Sistema de Alta Dirección Pública, como el que se ha levantado en Chile durante 20 años, es un patrimonio para todos”.

“Es muy difícil reconstruir y lograr que los mejores postulen a estos cargos, que representan un bien para toda la ciudadanía, al final. Para qué hablar de los casos de salud, hospitales, dirección, subdirección, lo que fuera, e insisto, aquí hay un patrimonio común, que se ha construido a lo largo de distintos gobiernos, que hay que cuidar”, complementó.

Sobre qué hacer para fortalecer este sistema, el extitular de Salud indicó que se requiere una reforma que regule este tipo de escenarios. “Me parece que si hay una situación que amerita que la persona sea separada, estos antecedentes deben ser dados a conocer al Consejo de Alta Dirección Pública, en privado, en forma reservada, pero para hacer de este proceso algo mucho más lejano a la duda”, indicó.