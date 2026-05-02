Ministra de Salud descarta impacto en atención clínica por ajustes presupuestarios

En su primera visita oficial a la Región de La Araucanía, la ministra de Salud, May Chomali, entregó detalles sobre el plan de ajuste fiscal que enfrenta su ministerio. La secretaria de Estado aseguró que las medidas no afectarán la atención directa de los pacientes, sino que están diseñadas para ordenar el gasto y mejorar la eficiencia operativa del sistema público.

Chomali confirmó que el reajuste presupuestario será inferior al 3%, aunque el monto definitivo se conocerá una vez que la Contraloría General de la República emita la resolución correspondiente. “Este ajuste no tiene que ver con reducir atención clínica, sino con ordenar el gasto”, enfatizó la ministra, descartando recortes en el número de enfermeras por cama o personal médico.

La estrategia del Ministerio de Salud para alcanzar las metas de ahorro propuestas se fundamenta en cuatro pilares esenciales orientados a la eficiencia institucional. En primer lugar, se implementará un sistema de compras centralizadas con el fin de unificar la adquisición de insumos que actualmente cada hospital realiza de forma independiente, lo que permitiría proyectar ahorros de hasta un 30%. Asimismo, el plan contempla una reducción del ausentismo, trabajando para disminuir las tasas de licencias y ausencias que hoy se sitúan por sobre el promedio del resto del aparato estatal.

Por otro lado, se aplicará una nueva gestión de horas extras, cuyo recorte se enfocará exclusivamente en las áreas no asistenciales para resguardar las funciones críticas de atención a los pacientes. Finalmente, la ministra May Chomali destacó la importancia de la agilización de sumarios, señalando que acortar estos procesos administrativos evitará el gasto duplicado en remuneraciones de funcionarios que se encuentran suspendidos mientras sus funciones deben ser cubiertas por reemplazos.

Futuro de los programas y seguridad

Respecto a la continuidad de los más de 40 programas de salud existentes, Chomali señaló que se encuentran bajo revisión debido a que algunos presentan indicadores contradictorios o compiten entre sí. No obstante, aclaró que eventuales fusiones o cierres de programas mal evaluados se discutirán con el Congreso con miras al presupuesto de 2027.

Finalmente, ante la violencia en centros de salud, especialmente en la atención primaria, la ministra anunció la implementación de un sistema único de notificación de agresiones. Esta herramienta permitirá georreferenciar incidentes en tiempo real para coordinar con el Ministerio de Seguridad medidas como botones de pánico, cámaras y presencia policial en los puntos más críticos.