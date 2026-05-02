Minvu descarta irregularidades en reconstrucción de El Olivar y respalda gestión del ministro Poduje

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) salió al paso de la querella presentada por la entidad Social Arquitectura respecto al proceso de reconstrucción en el sector El Olivar, en Viña del Mar. A través de un comunicado oficial, la cartera descartó categóricamente cualquier irregularidad, asegurando que todas las acciones se han basado en antecedentes técnicos objetivos y en el marco legal vigente para proteger a las familias damnificadas.

Desde el ministerio enfatizaron que su labor se ha centrado en el deber legal de resguardar los recursos públicos y garantizar estándares de seguridad habitacional tras el megaincendio del 2 de febrero de 2024.

El Minvu abordó de manera detallada los cargos presentados en la acción judicial, desestimando cada uno de los puntos señalados. Respecto a la acusación de falsificación de instrumentos, la cartera aclaró que los informes cuestionados constituyen actos administrativos legítimos, los cuales fueron emitidos por organismos regionales que cuentan con la competencia técnica necesaria.

En cuanto al cargo de coacción, la subsecretaria Natalia Aguilar respaldó la gestión del ministro Iván Poduje, argumentando que el ejercicio legítimo de una potestad pública no puede ser considerado como tal, ya que el secretario de Estado ha actuado estrictamente dentro de sus atribuciones legales de supervigilancia. Finalmente, sobre la acusación de fraude al Fisco, el ministerio sostuvo que la denuncia carece de sustento lógico, puesto que la intervención de la autoridad ha tenido como objetivo principal evitar que el Estado financie proyectos que presenten fallas de diseño u observaciones técnicas, resguardando así los recursos públicos.

El ministerio recordó que fue el propio ministro Poduje quien anteriormente presentó acciones ante el Ministerio Público contra la Constructora San Sebastián Ltda. y la entidad Social Arquitectura por eventuales irregularidades. Dichos antecedentes ya están bajo el análisis de la Fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado.

Actualmente, el proceso de reconstrucción en El Olivar contempla la entrega de 356 viviendas. Mientras los tribunales resuelven la disputa judicial, el Gobierno reiteró su compromiso de avanzar en soluciones habitacionales de calidad para las familias que perdieron sus hogares en este 2026.