Presidente del PDG: "No se puede disminuir la recaudación sin explicar cómo se financiarán las necesidades sociales del país”

El gran protagonista de las recientes elecciones internas en el Partido de la Gente (PDG) fue Patricio Quisbert: contador auditor y ex candidato a gobernador de la Región de Tarapacá, quien se convirtió en el nuevo presidente de la colectividad.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el timonel reveló algunas de sus definiciones: considera a Franco Parisi, “un referente importante”, no se incomoda con la etiqueta de partido bisagra y respalda el acuerdo al que llegaron el Gobierno y la bancada de diputados del PDG, respecto al proyecto de Reconstrucción Nacional.

Quisbert partió abordando la gran crítica al proceso eleccionario interno del PDG: la baja participación. De un total de 42 mil 885 militantes, solo mil 106 (2,5%) concurrieron a los 46 locales dispuestos para sufragar.

Sobre aquello, indicó que efectivamente “la participación fue más baja de lo que esperábamos”, sin embargo, argumentó que lo ocurrido se enmarca en un fenómeno más transversal de la política: “Existe una distancia entre las personas y los procesos partidarios, incluso entre quienes militan, muchas veces por razones prácticas, tiempos de trabajo, responsabilidades familiares o dificultades de acceso cuando las votaciones son presenciales”, comentó.

El presidente del PDG afirmó, en todo caso, que asumirá el desafío y se preocupará de convocar más. “Como nueva directiva, una de nuestras prioridades es generar mecanismos que faciliten la participación. En ese sentido, creemos que avanzar hacia sistemas de votación más modernos, como plataformas digitales seguras con clave única, permitiría una participación mucho más amplia y representativa”, estimó.

Quisbert aseguró que, precisamente, uno de sus objetivos es “abrir el partido” y “generar mayores espacios de participación efectiva para nuestras bases”. “Que los militantes no solo participen en procesos internos, sino también en la construcción de propuestas, recogiendo las problemáticas reales que se viven en cada región. La idea es que esas inquietudes y propuestas lleguen a los órganos del partido, como la Comisión Política, y desde ahí, puedan nutrir el trabajo de nuestras autoridades electas”, detalló.

“Queremos un partido más conectado, donde las decisiones no se tomen de arriba hacia abajo, sino que se construyan con la voz de la gente”, recalcó.

El timonel no expresó mayores críticas a la directiva anterior, liderada por Rodrigo Vattuone y en la que Franco Parisi era vicepresidente. A su juicio, el excandidato presidencial, “es un referente importante para el PDG” y su hermana, la diputada Zandra Parisi, “también ha cumplido un rol relevante desde el Congreso”.

Quisbert manifestó que tiene “la mejor de las apreciaciones de ambos” y que, de hecho, tienen una visión común sobre el futuro del PDG: “Avanzar hacia un partido más profesional, más ordenado y con mayor capacidad de responder a las necesidades reales de la ciudadanía. Nuestro foco es seguir fortaleciendo esa línea, donde la política vuelva a tener sentido para las personas y contribuya a mejorar su calidad de vida”, señaló.

¿El nuevo partido bisagra?

Durante las negociaciones del proyecto de Reconstrucción Nacional, el Partido de la Gente ha sido un actor clave. De hecho, el ingreso de la iniciativa al Congreso solo se dio cuando el Gobierno llegó a un acuerdo con el PDG para que sus parlamentarios aprobaran la idea de legislar.

Patricio Quisbert sostuvo respecto al concepto de “partido bisagra” que lo entienden como una “gran responsabilidad”. “Si eso significa ser un puente para construir acuerdos que vayan en beneficio de la ciudadanía, lo asumimos con seriedad”, dijo.

El dirigente manifestó su respaldo al acuerdo con el Gobierno, principalmente porque posibilitará una propuesta del partido: la devolución del IVA en la compra de medicamentos y pañales.

A su parecer, “quienes tienen la responsabilidad de legislar no pueden hacerlo desde intereses partidistas, sino pensando en el bien común”.

“No se trata de estar disponibles para cualquier acuerdo, sino para aquellos que realmente mejoren la calidad de vida de las personas. Nuestro compromiso es estar siempre presentes cuando se trate de velar por la clase media. Vamos a apoyar las buenas iniciativas, vengan de donde vengan y ser firmes cuando las propuestas no estén a la altura de lo que Chile necesita”, precisó.

Quisbert también respondió a las declaraciones de algunas figuras de la oposición, como el diputado del PPD, Raúl Soto, quien aseguró que “Franco Parisi se vendió muy rápido y muy barato”.

“Si para algunos dialogar y buscar soluciones es ceder, nosotros creemos exactamente lo contrario. Es cumplir con la responsabilidad de legislar pensando en las personas. Nuestro compromiso no es con una vereda política”, insistió

Finalmente, consultado sobre la postura del PDG frente a la rebaja en el impuesto empresarial -medida respecto a la que ha sido especialmente crítica la oposición- afirmó que están disponibles a discutirlo, “pero no como un slogan ni como una medida aislada”.

“Cualquier rebaja al impuesto a las empresas debe analizarse con datos serios, cuál será su impacto fiscal, si realmente va a generar inversión y empleo y especialmente si beneficiará a las pymes y no solo a los grandes grupos económicos”, explicó.

“Si una medida permite aliviar a quienes generan empleo, formalizar, invertir y sostener la economía local, vale la pena discutirla, pero también hay que ser responsables, no se puede disminuir la recaudación sin explicar cómo se financiarán las necesidades sociales del país”, concluyó.