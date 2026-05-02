Trump bromea con intervención en Cuba tras conflicto con Irán: "La tomaremos casi de inmediato"

/En un acto público cargado de ironía, el presidente Donald Trump aludió a la posibilidad de que Estados Unidos tome el control de Cuba en el futuro cercano. Dirigiéndose a un asistente de origen cubano, el mandatario afirmó: “Él es originario de un lugar llamado Cuba, que tomaremos casi de inmediato”, comentario que fue recibido entre risas por los presentes.

Trump vinculó esta hipotética acción con la actual política exterior en Oriente Próximo, señalando que prefiere “terminar el trabajo” con Irán antes de iniciar otra operación. En tono distendido, describió un escenario donde el portaaviones USS Abraham Lincoln se detendría a escasos metros de la costa cubana para forzar una rendición inmediata de las autoridades de la isla.

Refuerzo de sanciones y acusaciones de seguridad

La reacción del Gobierno cubano no se hizo esperar. El canciller Bruno Rodríguez calificó las nuevas sanciones de “coercitivas” e “ilegales”, asegurando que la presión de Washington no logrará su objetivo disuasorio. “No van a amedrentarnos”, sentenció el ministro de Exteriores, rechazando tajantemente lo que calificó como una nueva ofensiva de la administración Trump en este 2026.