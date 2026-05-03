ANCI descarta nuevo ciberataque y atribuye filtración a datos antiguos

Ante la inquietud ciudadana por la reciente publicación de datos sensibles de organismos públicos, la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) descartó que el Estado chileno haya sufrido una nueva vulneración en sus plataformas. Michelle Bordachar, directora (s) del organismo, en conversación con Radio Bio Bio, fue enfática al señalar que hasta el momento no existen infraestructuras comprometidas ni indicios de ataques recientes a los sistemas institucionales.

La autoridad explicó que el incidente responde a una práctica donde atacantes recopilan antecedentes de filtraciones antiguas, los correlacionan para armar bases de datos más ordenadas y los exponen como si se tratara de un evento nuevo. En esta ocasión, la diferencia radicó en que la información fue puesta a disposición de forma más accesible para el público general a través de sitios web de consulta simple por RUT.

El origen de la información “nueva”

Aunque la mayoría de los antecedentes corresponden a filtraciones de años anteriores, Michelle Bordachar reconoció que una fracción menor de la información podría ser reciente, lo cual se atribuye directamente a debilidades en el comportamiento de los usuarios. En este sentido, se detectó el uso de credenciales vigentes, donde los atacantes habrían probado RUTs y correos electrónicos utilizando claves filtradas hace tiempo que aún seguían activas, logrando así acceder a cuentas de algunos funcionarios públicos.

A esto se suma la reutilización de contraseñas, un factor que facilitó el acceso debido a que muchas personas emplean la misma clave para múltiples plataformas. Finalmente, la autoridad explicó que la difusión de ciertos datos, incluidos algunos de salud que ya circulaban previamente, respondió a una estrategia de visibilidad por parte de los atacantes para ganar atención mediática y aumentar el impacto de su publicación.

La titular de la ANCI insistió en que mejorar la seguridad digital es una tarea compartida entre instituciones y ciudadanos. Advirtió que la falta de una “higiene de claves” adecuada y la ausencia del doble factor de autenticación son los principales factores de riesgo. Según Bordachar, el uso de este segundo paso de verificación podría haber evitado el 80% de los casos reportados en este 2026. Por ello, recomendó a la población cambiar periódicamente sus contraseñas y evitar su reutilización en distintos servicios.