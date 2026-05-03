Elecciones en Perú: JNE ordena auditoría integral ante incertidumbre por resultados de primera vuelta

A tres semanas de los comicios generales del pasado 12 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú acordó realizar una “auditoría informática integral y exhaustiva” sobre el proceso de la primera vuelta. La medida surge en un escenario de alta tensión y falta de resultados definitivos, con el objetivo de elevar los estándares de control y asegurar la trazabilidad de los sistemas utilizados.
La auditoría contará con el acompañamiento de un comité académico de expertos nacionales e internacionales, integrados por profesionales independientes y especialistas en ciberseguridad. Según el organismo, esta intervención busca garantizar que cada etapa del procesamiento electoral sea validada técnicamente bajo criterios rigurosos y verificables para devolver la confiabilidad a la ciudadanía.
La incertidumbre política en Perú se concentra actualmente en definir quién acompañará a la candidata conservadora Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, en la segunda vuelta de junio, tras perfilarse como la virtual vencedora de la primera instancia con el 17,1% de los sufragios. En medio de este escenario, se registra un ajustado empate técnico donde, con el 97,5% de las actas procesadas, el congresista de izquierda Roberto Sánchez y el ultraconservador Rafael López Aliaga mantienen una disputa voto a voto, separados por apenas 28.000 sufragios.
Esta crisis institucional se agudizó tras la renuncia en el ente electoral de Piero Corvetto el pasado 21 de abril, quien dejó su cargo tras admitir retrasos logísticos, aunque descartó la existencia de fraude, una postura que fue respaldada por los observadores de la Unión Europea. Todo este proceso electoral se desarrolla en un contexto de profunda inestabilidad política, con un Perú que enfrenta una crisis sin precedentes tras haber tenido ocho presidentes en los últimos diez años mientras lidia con una grave emergencia de seguridad.
El JNE precisó que las labores de auditoría no interferirán con el análisis de las actas impugnadas que se realiza actualmente. Se espera que los resultados finales de esta primera vuelta se den a conocer, a más tardar, el 15 de mayo.
El comité de expertos no limitará su trabajo a este evento, sino que brindará asistencia técnica para la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, así como para los comicios regionales y municipales programados para octubre de este 2026.