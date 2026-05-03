Elecciones en Perú: JNE ordena auditoría integral ante incertidumbre por resultados de primera vuelta

A tres semanas de los comicios generales del pasado 12 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú acordó realizar una “auditoría informática integral y exhaustiva” sobre el proceso de la primera vuelta. La medida surge en un escenario de alta tensión y falta de resultados definitivos, con el objetivo de elevar los estándares de control y asegurar la trazabilidad de los sistemas utilizados.

La auditoría contará con el acompañamiento de un comité académico de expertos nacionales e internacionales, integrados por profesionales independientes y especialistas en ciberseguridad. Según el organismo, esta intervención busca garantizar que cada etapa del procesamiento electoral sea validada técnicamente bajo criterios rigurosos y verificables para devolver la confiabilidad a la ciudadanía.

El JNE precisó que las labores de auditoría no interferirán con el análisis de las actas impugnadas que se realiza actualmente. Se espera que los resultados finales de esta primera vuelta se den a conocer, a más tardar, el 15 de mayo.

El comité de expertos no limitará su trabajo a este evento, sino que brindará asistencia técnica para la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, así como para los comicios regionales y municipales programados para octubre de este 2026.