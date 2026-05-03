¿Existe un plan de seguridad? Steinert pide paciencia a largo plazo mientras la oposición acusa "sequía legislativa"

La presión sobre los hombros del gobierno de José Antonio Kast en materia de orden público está en su punto más álgido. Las recientes apariciones de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, pidiendo tiempo para que las estrategias comiencen a rendir frutos, desencadenaron un intenso fuego cruzado que dejó en evidencia las diferentes posturas entre La Moneda, el bloque oficialista y una oposición que no da tregua.

El epicentro de la respuesta del Ejecutivo se dio en la Región de Antofagasta. Desde allí, supervisando los operativos carreteros del plan “Escudo en Ruta”, la ministra Steinert hizo frente a las exigencias por una disminución rápida en los índices de criminalidad, recordando el complejo escenario heredado.

“Llevamos menos de dos meses todavía y todas estas acciones yo confío que van a tener un resultado, pero es muy difícil pedir paciencia”, reconoció la secretaria de Estado. No obstante, al ser consultada por las advertencias del fiscal nacional sobre la proliferación de secuestros en el país, Steinert endureció el tono apuntando a la administración anterior: “Bueno, sí, recibimos el país. Llevamos 2 meses. ¿Qué más quiere que le diga?”.

En su defensa, la titular de Seguridad destacó los millonarios aportes para la compra de tecnología (cámaras y escáneres) para Carabineros y la PDI, aunque sinceró un déficit estructural de 12.000 uniformados que el Gobierno buscará suplir. Además, enfatizó que los controles no son aleatorios, sino que responden a análisis de datos inter agenciales que ya han permitido la incautación de más de dos toneladas de droga en el norte del país, asegurando que el presupuesto para su cartera “se va a mantener”.

Oposición fustiga la “sequía legislativa” y el show mediático

En la vereda de la centroizquierda, la paciencia es nula. El senador Iván Flores (DC) utilizó sus redes sociales para calificar la situación como un “desgobierno” y arremeter contra la capacidad operativa del Ejecutivo.

“El problema que tiene la ministra es la falta de gestión, es la sequía legislativa“, criticó el diputado, denunciando que a la comisión de Seguridad del Senado no se ha presentado ningún proyecto gubernamental. “Cero en un mes y medio de gobierno. No se puede conformar con pedir carnet o hacer un operativo de control de identidad en la calle, si eso lo hacen las policías por sí solas”, fustigó el legislador, acusando que la actual administración “desmanteló” los equipos del ministerio.

A esto se sumó la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien culpó directamente al Presidente Kast de generar expectativas irreales en su afán de llegar al poder. “El candidato Kast generó la condición de decir ‘voy a llegar yo y todo va a cambiar, todo iba a ser instantáneo'”, criticó la senadora.

Vodanovic terminó emplazando a Steinert a salir de los puntos de prensa y enfocarse en diseñar políticas de Estado: “La ministra no tiene por qué constituirse en el lugar del suceso (…) tiene que abocarse a la construcción de un plan y una estrategia de prevención del delito. Celebrar los éxitos policiales no corresponde. Más que pedir plazos, que lea la ley y cumpla sus funciones”.

Oficialismo cierra filas y proyecta medidas

Desde Chile Vamos, la estrategia fue contener las críticas hacia la ministra y proyectar acción. El timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, desmintió tajantemente las acusaciones de inactividad, asegurando que “este gobierno no ha tenido sequía legislativa, nos hemos dedicado a legislar prácticamente puros proyectos en materia de seguridad”.

Para aplacar la ansiedad, Ramírez adelantó la hoja de ruta de La Moneda: “En las próximas semanas la ministra Steinert va a mostrar un paquete de medidas en materia de inteligencia, cárceles y atribuciones de Carabineros“.

Por su parte, la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell (RN), respaldó la “gestión en terreno” de Steinert, pero fue autocrítica con el engranaje del Palacio. Reconociendo que el Gobierno tiene una oportunidad de mejorar en sus comunicaciones, Martorell deslizó críticas a la coordinación interna: “El llamado a ser el coordinador político es el ministro Claudio Alvarado, y la coordinación que ha hecho el Segundo Piso con los ministerios no ha sido suficiente”.