Ministra Steinert ante críticas por seguridad: "Déjennos trabajar, los resultados no pueden ser inmediatos"

En una reciente entrevista con La Tercera, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, reconoció sentirse cuestionada en su cargo, aunque atribuyó esta presión a la comprensible “ansiedad” de la ciudadanía ante la crisis delictiva. La secretaria de Estado fue enfática en solicitar espacio para ejecutar su estrategia, advirtiendo que los efectos de las políticas de seguridad requieren tiempo para madurar.

Steinert explicó que el plan gubernamental se basa en tres ejes estratégicos, destacando como prioridad retomar el control de las calles en un sentido integral, abarcando desde rutas y fronteras hasta cárceles y puertos para desarticular al crimen organizado. Según la ministra, el objetivo final es que el Estado marque presencia permanente y termine con la disputa territorial de las bandas criminales.

Plazos y metas de la gestión

Consultada sobre cuándo la población percibirá una mejora real en las cifras, la ministra Trinidad Steinert utilizó su experiencia previa como fiscal regional en las zonas del norte para matizar las expectativas de la ciudadanía. En cuanto al horizonte de resultados, la secretaria de Estado fijó un plazo razonable hacia finales de este año para comenzar a observar cambios significativos, recordando que en regiones como Arica o Tarapacá la baja en la tasa de homicidios tomó cerca de dos años.

Como parte de su política de transparencia, la ministra destacó que la tasa de homicidios se está publicando semanalmente a través de los portales de Transparencia para que la comunidad pueda monitorear directamente la evolución del plan. Finalmente, en materia de aumento de dotación, el Gobierno apuesta por una meta estructural: duplicar el número de funcionarios de Carabineros en un plazo de cuatro años, lo que permitiría alcanzar un contingente de 90 mil efectivos.

Para lograr este ambicioso aumento de personal, la ministra adelantó que en las próximas dos semanas se presentará un proyecto de ley para reformar la carrera policial. Actualmente, un alumno en formación percibe cerca de $80.000 mensuales, monto que el Ejecutivo pretende elevar a más del doble para incentivar las postulaciones de jóvenes. Esta medida irá acompañada de cambios estructurales en la malla curricular de la institución para fortalecer la preparación de los nuevos uniformados en este 2026.