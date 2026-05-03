Ministro Poduje aclara ajustes: "Vamos a hacer los recortes, pero lo vamos a definir nosotros"

Desde la Región de Magallanes, el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Iván Poduje, se refirió a la controversia por los ajustes fiscales solicitados por el Ministerio de Hacienda. En el marco de una visita a Punta Arenas para abordar el déficit habitacional, la autoridad buscó matizar la tensión generada tras las recomendaciones de recorte del ministro Jorge Quiroz. Poduje fue enfático al señalar que, si bien se cumplirán las metas de austeridad, será su propia cartera la encargada de determinar técnicamente de dónde se obtendrán esos recursos.

El ministro aclaró que los ajustes no implican necesariamente la eliminación de programas, sino una gestión más eficiente de los fondos existentes. “Vamos a hacer los recortes, pero lo vamos a definir nosotros”, sostuvo la autoridad antes de reunirse con parlamentarios y vecinos de la zona austral.

La estrategia del Minvu para materializar el ajuste presupuestario se centrará en el rendimiento de las obras actualmente en curso. El plan de Poduje considera los siguientes puntos:

El ministro explicó que los ajustes se orientarán principalmente a reasignaciones internas basadas en el desempeño real de las obras en ejecución. En esa línea, la autoridad detalló que una de las medidas centrales será retirar recursos de aquellos proyectos que presenten un bajo rendimiento técnico. Específicamente, se quitará financiamiento a las constructoras que demuestren el peor desempeño y, mediante esos recursos liberados, se logrará alcanzar la meta del recorte solicitado por el Ejecutivo. Con esta precisión, Poduje buscó rectificar declaraciones previas, señalando que posiblemente su punto se había malentendido anteriormente.

Tras finalizar su agenda en Magallanes, el secretario de Estado tiene previsto trasladarse a la Región del Biobío para continuar con la supervisión de proyectos habitacionales en este 2026.