Pulso Ciudadano: Aprobación de Kast cae bajo el 30% y desaprobación continúa al alza

La última entrega de la encuesta Pulso Ciudadano, realizada por Activa Research, reveló un complejo escenario para el Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Según el sondeo, la aprobación a su gestión sufrió un retroceso significativo, cayendo del 33,3% registrado en la medición anterior a un 29,1%. En contraparte, la desaprobación mantiene su tendencia alcista y se sitúa en un 55,6%.

El gabinete ministerial también enfrenta una baja en su valoración, logrando apenas un 24,1% de respaldo frente a un contundente 62,7% de desaprobación. Al comparar estas cifras con el mismo periodo del Gobierno de Gabriel Boric (abril 2022), Kast se mantiene 4,9 puntos por encima de aquella referencia histórica, aunque la trayectoria de caída muestra un comportamiento similar.

El respaldo al Mandatario presenta brechas profundas según la identificación política de los encuestados:

La aprobación más sólida se concentra en quienes se identifican con la derecha, alcanzando un 65,7%. Sin embargo, el apoyo se desploma entre los independientes, donde solo un 18,1% aprueba su gestión, y cae a un mínimo del 7,2% en los sectores de izquierda. Respecto a la confianza personal en la figura de Kast, un 53,4% de la ciudadanía manifiesta tener poca o nada de confianza en el Presidente, mientras que solo el 23,6% declara una confianza alta o total.

Prioridades presupuestarias y empresas públicas

Finalmente, sobre la posible privatización de empresas estatales, la ciudadanía mostró un rechazo mayoritario a la venta de activos estratégicos. Codelco lidera el rechazo absoluto con un 55,1%, seguida de cerca por ENAP (54,7%) y BancoEstado (54,3%). La única empresa que presenta un apoyo relativo mayor a su privatización es TVN (31,1%), aunque su rechazo (39,8%) sigue siendo superior a la aprobación.