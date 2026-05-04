Académico U. de Chile presenta libro de acceso abierto sobre liberalismo e imperialismo

En la Sala Master de la Radio Universidad de Chile, el lunes 27 de abril se realizó el lanzamiento del libro Imperios liberales. Estados Unidos y Francia, del profesor Andrés Monares, del Área de Estudios Transversales en Humanidades para las Ingenierías y Ciencias (ETHICS) de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

La obra aborda el imperialismo de Estados Unidos y Francia desde el siglo XVIII hasta la fecha, poniendo énfasis en que se trata de dos naciones con sistemas republicanos y de ideología liberal. Esto último, plantea el texto, no ha sido impedimento para llevar adelante acciones imperiales, las que se han justificado con argumentos políticos, económicos, culturales e incluso religiosos y raciales.

La actividad estuvo dirigida y moderada por Claudia Rodríguez, coordinadora de ETHICS. El evento incluyó una dinámica de reflexiones sobre el libro con una mesa compuesta por Lorena Oyarzún, doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea y directora de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile; Francisco Mejías, doctor en Historia e investigador titular del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y Gilberto Aranda, doctor en Estudios Latinoamericanos y académico de la Universidad de Chile.

Además, se presentó un video con reflexiones en torno al colonialismo contemporáneo aplicado al caso de Palestina, tema inspirado en el libro de Andrés Monares. Las palabras estuvieron a cargo de la embajadora del Estado de Palestina en Chile, Vera Baboun, quien destacó que “Imperios liberales. Estados Unidos y Francia, de Andrés Monares, puede leerse como una impugnación frontal de una de las ficciones más cómodas de la modernidad occidental: la idea de que el imperio pertenece al pasado. La lectura que acompaña al libro acierta al subrayar su sensibilidad ante la realidad palestina y su capacidad para desmontar mitos fundacionales, en especial la consigna de “una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra”. Esa fórmula no fue una simple falsedad histórica; fue una operación colonial de borradura, diseñada para negar la existencia de un pueblo y volver aceptable su desposesión”.

La primera intervención fue de Francisco Mejías, quien resaltó la relevancia del texto para las ciencias sociales: “La apuesta por tener este tipo de documentos es muy valiosa; permiten al científico social, al historiador o al internacionalista tener una visión amplia, general y panorámica de cómo se van desarrollando estos imperios desde el siglo XIX y cómo aterrizan durante la Guerra Fría”.

Por su parte, Lorena Oyarzún destacó la tesis del libro: “Monares no se pregunta si los ideales liberales han sido simplemente traicionados; se pregunta si parte de su eficacia histórica ha consistido precisamente en presentarse como universales mientras producían exclusiones geopolíticas, raciales y coloniales”.

Al cerrar las intervenciones de la mesa, Gilberto Aranda se refirió al carácter crítico del texto: “Monares no solo analiza, sino que interpreta. Es un libro que no solicita adhesión pasiva, sino discusión crítica. Su apuesta es mostrar que los grandes lenguajes políticos del liberalismo occidental no pueden leerse al margen de sus usos imperiales”.

Para finalizar, el autor entregó palabras de agradecimiento y explicó la vigencia de escribir hoy un libro sobre imperios.

El libro de Andrés Monares fue editado por la Colección ETHICS y es de acceso abierto.

Colección ETHICS

La Colección ETHICS nació en 2021, en plena pandemia, como una forma de difundir el quehacer del cuerpo docente del área. La colección surgió como una forma de profundizar en temas que el cuerpo docente venía trabajando desde hace tiempo.

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