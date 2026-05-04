“Boite Bijoux” se consolida como un exitoso regreso del teatro de revista en Santiago

Con una propuesta que mezcla teatro, revista, música y humor, la obra “Boite Bijoux” se ha consolidado como un exitoso estreno en el Teatro Nescafé de las Artes, reactivando un formato escénico poco frecuente en la cartelera nacional y que estará disponible hasta el domingo 10 de mayo.

Inspirada en el histórico montaje “Cabaret Bijoux“, la pieza —dirigida por Rodrigo Bastidas y coescrita junto a Magdalena Max Neef— rinde homenaje al legado de Tomás Vidiella, figura clave del teatro chileno. “Tomás era una persona especial. Hay muchos actores en Chile, pero como Tomás, ninguno, y cuando hacía una obra de teatro, era más que una obra de teatro, era la vida”, afirmó Bastidas.

La puesta en escena destaca por su carácter híbrido y espectacular, combinando diversos lenguajes escénicos en un mismo relato. “Aquí hay una mezcla de cuatro géneros distintos. Tenemos teatro, picaresque, revista, musical, imitaciones, canto, baile, striptease. Una mezcolanza muy atractiva”, explicó el director, quien además subrayó el desafío creativo detrás del montaje.

En esa línea, uno de los sellos del espectáculo ha sido su dinámica relación con el público, transitando entre la ficción y la interacción directa. “En esta obra entra y sale la cuarta pared. Y cuando sale hay una picardía con el público que resulta muy atractiva”, agregó.

Uno de los puntos altos del montaje ha sido la interpretación de Daniel Alcaíno, quien encarna a Vidiella y también a un personaje travesti que remite a su icónico alter ego televisivo. El actor describió su rol como “un triple desafío”, detallando que implica “encarnar a un personaje por todos en Chile conocido (…) hacer los personajes que él hacía, tener la gracia, es otro. Y es una gran responsabilidad”. Sobre el tono del espectáculo, valoró su capacidad de conectar con el público: “Yo creo que hace falta un espectáculo así en el Chile de hoy. Que nos haga reír, que nos entretenga, que es la primera función del teatro”.

El elenco también incorpora nuevas voces y miradas, como la de Javiera Wayne, quien retoma la tradición de las recordadas “gordas de Vidiella” desde una perspectiva contemporánea. “Ha sido alucinante. Ha sido todo un sueño (…) volver a actuar cerca de lo que a mí me encanta, que es el cabaret y el burlesque, es maravilloso”, señaló.

La actriz además destacó el impacto personal de su participación: “Creo que se dieron cuenta de que es posible ser de talla grande y también muy sensual. Así que me ha servido mucho para explotar mi sensualidad y romper muchos paradigmas”.

Por su parte, Blue Mary aporta una dimensión performática marcada por la música y el despliegue escénico, incluyendo un número de striptease que ha sido bien recibido por el público. “Ha sido un desafío muy lindo (…) lo tomé con honor, con respeto y con mucha madurez, y creo que el trabajo que hemos hecho ha sido súper delicado, súper lindo”, comentó.

Con este cruce generacional y estilístico, “Boite Bijoux” no solo revive un clásico, sino que lo resignifica, posicionándose como una de las propuestas más llamativas y comentadas de la temporada teatral.