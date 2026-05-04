Director chileno hace historia: Diego Céspedes será jurado del Festival de Cannes 2026

En un hecho inédito para la industria nacional, el cineasta chileno Diego Céspedes fue designado como integrante del jurado de la competencia internacional de la 79ª edición del Festival de Cannes, uno de los certámenes cinematográficos más prestigiosos del mundo. El evento se desarrollará entre el 12 y el 23 de mayo en la ciudad francesa de Cannes.

La instancia será presidida este año por el reconocido director surcoreano Park Chan-wook, y la participación de Céspedes representa un hito histórico para el cine chileno al tratarse de una designación inédita en décadas. Su incorporación refleja, además, el creciente posicionamiento de Chile en los principales espacios de la industria cinematográfica global.

La elección del realizador responde a una trayectoria en ascenso que ha captado la atención internacional. Su ópera prima, “La misteriosa mirada del flamenco“, estrenada en Cannes 2025, obtuvo el Gran Premio del Jurado en la sección Un Certain Regard. Ambientada en el norte de Chile durante los años 80, la película aborda temáticas como la discriminación, la diversidad sexual y el impacto del VIH/SIDA desde una perspectiva íntima y poética, consolidando al director como una de las voces más relevantes del cine iberoamericano contemporáneo.

Respecto a su designación, Céspedes señaló que “no es solo un reconocimiento a mi trabajo, sino también a una forma de hacer cine, un cine latinoamericano distinto, sensible, atravesado por las singularidades bellas de lo humano”. En esa línea, agregó que este logro también representa a su equipo y a las historias que lo han acompañado: “Que me hayan invitado significa que todas esas personas llegan conmigo a ese lugar”.

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El cineasta también expresó su sorpresa al recibir la noticia. “Me alegré muchísimo. Es algo que le ha pasado a muy pocos chilenos y me hace sentir muy especial. Estaba en medio de un rodaje y no lo podía creer; hicimos un brindis con mi equipo”, comentó, destacando además que se trata de la competencia principal del festival, “el corazón” de Cannes.

Con apenas 30 años, Céspedes valoró el vínculo que ha construido con el certamen: “Cannes ha sido mi casa y también mi escuela. Siento un gran orgullo, pero lo vivo desde el agradecimiento”. Asimismo, manifestó su entusiasmo por integrar el jurado: “Me entusiasma mucho la idea de ver las películas más importantes del año en primera fila. Es una selección realmente increíble”.

Su participación no solo reconoce su trayectoria individual, sino que también fortalece la proyección internacional del cine chileno en un momento de consolidación. Sobre la recepción de su obra reciente, el director afirmó: “Más allá de los premios, lo que más me importa es que conecte con el público. Me emociona ver cómo la película genera empatía; me da más fe en la humanidad”.