EE.UU. confirma ataque iraní con misiles contra buques de guerra en el estrecho de Ormuz

El Ejército de Irán aseguró este lunes que impidió el paso de un buque de la Armada de Estados Unidos a través del estrecho de Ormuz, en medio de una creciente tensión en la zona. El hecho ocurre después de que el presidente Donald Trump anunciara una iniciativa “humanitaria” para facilitar la salida de embarcaciones afectadas por el bloqueo.

“Tras una firme y rápida advertencia de la Armada de la República Islámica, se ha evitado la entrada de destructores estadounidenses y sionistas en el estrecho de Ormuz”, indicó el Ejército iraní en un breve comunicado difundido por la televisión estatal IRIB.

Sin embargo, en las últimas horas, autoridades estadounidenses confirmaron parcialmente el incidente. Un almirante de la Armada de EE.UU., citado por Reuters, reconoció que buques de guerra estadounidenses en la zona fueron atacados con misiles de crucero, aunque no entregó detalles sobre daños o posibles víctimas. Hasta ahora, Washington había negado la operación reportada previamente por Teherán.

Fuentes locales citadas por la agencia iraní FARS habían señalado más temprano que el buque fue objetivo de al menos dos misiles tras ignorar advertencias de la Armada iraní, lo que habría forzado su retirada.

A la par, la escalada se amplió a otros puntos del Golfo Pérsico. Autoridades de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, informaron que drones iraníes incendiaron una planta petrolera, lo que activó un despliegue inmediato de equipos de emergencia para contener el fuego.

Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander, flew over regional waters in and near the Strait of Hormuz in an AH-64 Apache helicopter, May 3, on the eve of U.S. military support for Project Freedom. He interacted with U.S. Army Soldiers after visiting with Sailors and Marines on Saturday… pic.twitter.com/NEc9YCFBPB — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

En este contexto, el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), responsable de las operaciones militares en Oriente Próximo, no ha entregado un balance oficial detallado del incidente en Ormuz.

Horas antes, el comandante del cuartel general de defensa aérea Jatam al Anbiya, Alí Abdulahi, había advertido que “cualquier fuerza armada extranjera” será atacada si intenta ingresar al estrecho. “La acción agresiva de Estados Unidos solo complicará la situación y pondrá en peligro la seguridad de los buques en esta zona”, afirmó.

En la misma línea, el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, Hosein Mohebi, sostuvo que los movimientos marítimos contrarios a sus directrices enfrentarán “graves riesgos”.

Irán también reiteró que cualquier “interferencia” de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego vigente, en referencia a la iniciativa anunciada por Trump. La tensión se produce pese a la extensión del cese temporal de hostilidades alcanzado el 8 de abril, en un proceso mediado por Pakistán.

El bloqueo en la estratégica vía marítima, clave para el tránsito energético global, y los recientes incidentes, incluida la incautación de buques iraníes, han sido esgrimidos por Teherán como razones para frenar su participación en instancias diplomáticas, al considerar que estas acciones vulneran los acuerdos vigentes.