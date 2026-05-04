Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 4 de Mayo de 2026


Fiscalía allana oficinas de Azul Azul y domicilio de Michael Clark en medio de investigación por trama Sartor

Diligencias incluyeron oficinas de Azul Azul, el domicilio de Michael Clark y otras sociedades, en el marco de la investigación por eventuales irregularidades financieras vinculadas al grupo Sartor.

Diligencias incluyeron oficinas de Azul Azul, el domicilio de Michael Clark y otras sociedades, en el marco de la investigación por eventuales irregularidades financieras vinculadas al grupo Sartor.

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Un amplio operativo encabezado por el Ministerio Público marcó un nuevo capítulo en la denominada “trama Sartor”, luego de que la Fiscalía concretara allanamientos en dependencias de Azul Azul, el domicilio del empresario Michael Clark y otras sociedades vinculadas a la investigación.

Las diligencias —que también incluyeron al menos otras cinco entidades— se enmarcan en una indagatoria por eventuales irregularidades financieras asociadas al holding Sartor, firma que ha estado bajo la lupa de distintos organismos reguladores y judiciales en los últimos meses.

Clark, quien ha liderado la concesionaria que administra a Universidad de Chile desde 2021, ha estado previamente vinculado al caso, luego de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplicara sanciones a ejecutivos de Sartor por infracciones regulatorias, incluyendo multas e inhabilitaciones.

La investigación ha ido escalando progresivamente. En marzo pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó acciones civiles contra altos ejecutivos del grupo, acusando maniobras para ocultar activos y eludir sanciones económicas impuestas por la autoridad.

A esto se suman cuestionamientos recientes a movimientos dentro de la propiedad de Azul Azul, incluyendo operaciones investigadas por la CMF por eventuales acuerdos entre accionistas ligados a Clark, lo que ha intensificado el escrutinio sobre el control de la sociedad.

El operativo de este lunes se produce, además, en un momento de inestabilidad interna en la concesionaria, luego de la reciente renuncia de Clark a la presidencia del directorio, en medio de crecientes tensiones y dudas sobre la gobernanza del club.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha detallado los alcances específicos de las diligencias ni eventuales formalizaciones, mientras la investigación continúa en desarrollo. Sin embargo, el despliegue refuerza la gravedad del caso y abre un nuevo flanco judicial para el empresario y su entorno.

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