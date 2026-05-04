Imacec de marzo cayó -0,1% y se ubicó en la parte media de las expectativas

El Banco Central informó que el Imacec de marzo de 2026 cayó -0,1% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumentó 0,3%, tanto respecto del mes precedente como en doce meses. El mes registró un día hábil más que marzo de 2025.

Esta caída de la actividad económica se ubicó en la media de las expectativas del mercado, que proyectaban entre una contracción de -0,8% y un crecimiento de 1,0%, tras las cifras del Índice de Producción Industrial, que en marzo marcó -3,4%.

El resultado del Imacec se explicó por la caída de la producción de bienes, lo que fue en parte compensado por el desempeño de los servicios y el comercio. Estas últimas actividades fueron las que impulsaron el crecimiento del indicador en términos desestacionalizados.

El Imacec no minero presentó una variación anual de 0,9%. En términos desestacionalizados, creció 0,5% respecto del mes anterior y 1,3% en doce meses.

Imacec por actividad

1. Producción de bienes

La producción de bienes cayó 5,2% en términos anuales, resultado que fue incidido por todos sus componentes. En la minería se registró una menor extracción de cobre, mientras que en el resto de bienes la caída fue explicada por el sector agropecuario-silvícola y la pesca extractiva. Por su parte, la industria disminuyó en línea con una menor elaboración de productos pesqueros.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó una disminución de 0,6% respecto del mes precedente, explicada tanto por la minería como por la industria.

2. Comercio

La actividad comercial presentó una variación de 5,1% en términos anuales. Todos sus componentes mostraron resultados positivos, destacando el crecimiento del comercio mayorista, impulsado por las ventas de maquinaria y equipos.

En el comercio minorista, en tanto, destacaron las ventas en almacenes de comestibles, en establecimientos especializados de vestuario y a través de plataformas de venta online, mientras que en el comercio automotor se registró un aumento en los servicios de mantenciones y en las ventas de vehículos.

Las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento de 1,9% respecto del mes anterior, explicado por el comercio mayorista.

3. Servicios

Los servicios aumentaron 2,1% en términos anuales, resultado que se explicó por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud. En menor medida, también contribuyeron los servicios empresariales y el transporte.

Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron un aumento de 0,4% respecto del mes precedente, determinado por el desempeño de los servicios empresariales y personales.