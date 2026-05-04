Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 4 de Mayo de 2026


Invariabilidad tributaria: este lunes la Cámara define si requiere una reforma constitucional

La duda, que será resuelta por el secretario general de la Cámara, fue planteada por el presidente de la Comisión de Constitución, Jaime Mulet. Este último asegura que no se puede "comprometer al país durante 25 años con una ley común".

La duda, que será resuelta por el secretario general de la Cámara, fue planteada por el presidente de la Comisión de Constitución, Jaime Mulet. Este último asegura que no se puede "comprometer al país durante 25 años con una ley común".

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Este lunes 4 de mayo, la Cámara de Diputadas y Diputados resolverá si es que la propuesta de invariabilidad tributaria por 25 años, que es parte del proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno, requiere o no una reforma constitucional.

La duda sobre la tramitación fue planteada por el diputado del Frente Regionalista Verde Social (FRVS) y presidente de la Comisión de Constitución, Jaime Mulet, quien advirtió que “no podemos saltar la Constitución y comprometer al país durante 25 años con una ley común”.

Será el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, quien deberá analizar si esta disposición exige necesariamente una reforma constitucional y, una vez concluido el estudio, deberá remitir un informe tanto a Mulet como al jefe de bancada del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva. 

Este último ya ha adelantado que la invariabilidad tributaria podría transformarse en uno de los principales argumentos para impugnar la iniciativa ante el Tribunal Constitucional (TC), al estimar que podría vulnerar los artículos 4° -que consagra a Chile como una república democrática- y 5° -que establece el ejercicio de la soberanía a través de elecciones periódicas- de la Constitución.

Desde la Democracia Cristiana (DC) también han adelantado que este artículo es la “piedra de tope” para legislar a favor del proyecto.

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