Joaquín Lavín es formalizado por fraude al Fisco: Fiscalía apunta a tres mecanismos clave

Pasadas las 09:00 horas de este lunes, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía formalizó al exdiputado Joaquín Lavín León por fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil, en una audiencia que se extenderá por al menos dos jornadas. Junto a él, también fueron formalizados su exasesor Arnaldo Domínguez, el programador Felipe Vázquez y el empresario Juan Silva Morales, en el marco de la misma investigación.

En la primera parte de la exposición, el Ministerio Público describió lo que calificó como un mecanismo reiterado para desviar recursos. Según señaló la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, el exparlamentario y exmilitante de la UDI habría rendido ante la Cámara de Diputados pagos correspondientes a deudas de campaña como si fueran gastos propios de su función legislativa.

Para ello, y de acuerdo a la Fiscalía, se utilizaron facturas ideológicamente falsas emitidas por terceros, las que eran incorporadas como respaldo de supuestos servicios. Estos documentos habrían permitido justificar egresos que, en realidad, no correspondían a labores parlamentarias.

Un segundo eje de la investigación apunta a la plataforma digital SocialTazk, desarrollada por la empresa Modo 74. El Ministerio Público sostuvo que este sistema, que permitía recopilar datos de electores y enviar mensajes masivos, fue financiado con recursos públicos pese a estar orientado a fines electorales. Incluso, se indicó que la herramienta habría sido ofrecida a otros candidatos del mismo sector.

En la audiencia también se abordó un tercer mecanismo: la contratación de presuntos “funcionarios fantasmas”. Según la Fiscalía, se trata de personas que recibían remuneraciones con cargo a asignaciones parlamentarias, pero que no cumplían funciones efectivas.

A estos hechos se suma un eventual delito de tráfico de influencias. El ente persecutor expuso que el exdiputado habría intervenido en decisiones dentro de la Municipalidad de Maipú, promoviendo contrataciones y desvinculaciones mientras su cónyuge, Cathy Barriga, se desempeñaba como alcaldesa.

El Ministerio Público cifró en una primera etapa el perjuicio en cerca de 104 millones de pesos. Según consignó La Tercera, la Fiscalía solicitará la medida cautelar de prisión preventiva para Joaquín Lavín León, discusión que quedó pendiente para la jornada de este martes.

La defensa de Lavín

Tras la audiencia, el abogado de Joaquín Lavín, Cristóbal Bonacic, señaló que “el Ministerio Público leyó una minuta de formalización donde da cuenta de los hechos que se le imputan a mi representado, que coinciden más o menos con aquellos que en su minuto se presentaron a la Corte de Apelación y luego a la Corte Suprema para el desafuero”.

Cabe destacar que el desafuero de Lavín fue aprobado por la Corte de Apelaciones de Santiago el 16 de octubre de 2025 y ratificado por la Corte Suprema en marzo pasado.

Bonacic agregó que la fiscalía “llegó a una serie de otros hechos nuevos que son desconocidos por esta defensa y que el Ministerio Público no puede formalizar, porque primero debe pedir nuevamente el desafuero respecto de esos hechos en particular”.

A la salida del Centro de Justicia, el exdiputado se refirió brevemente a esta primera jornada de formalización: “No tengo nada que decir, queda mucho“.

“Mi abogado ya habló, quédense con eso. Creo que quedan varios días, esto va a ser muy largo y tendremos que esperar a ver qué pasa en unos días más”, continuó Lavín.

Joaquín Lavín León cerró su breve intervención cuestionando a la Fiscalía: “El Ministerio Público ha hecho un esfuerzo importante en crear una causa, en crear delito, y espero que el juez escuche tanto a la Fiscalía como a la defensa y tome la decisión correcta”.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.