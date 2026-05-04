"No se ha escuchado a los expertos": oposición exige mayores plazos para discutir el proyecto de Reconstrucción

Con acusaciones de censura terminó la última sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, que este lunes 04 de mayo se reunió para escuchar al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En la instancia, desarrollada en la sede de Santiago del Congreso, parlamentarios y parlamentarias plantearon sus dudas respecto al proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno. Sin embargo, no todos alcanzaron a hacer sus preguntas antes de que el presidente de la Comisión, el diputado republicano, Agustín Romero, anunciara el fin de la sesión.

“Es la segunda sesión en que usted no me da la palabra (…) El ministro Quiroz quiere aprobar un proyecto y ni siquiera le da a los parlamentarios la oportunidad de preguntarle en este espacio democrático. Son unos dictadores”, reclamó en respuesta el diputado del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri.

Más allá de la polémica están los plazos con los que trabaja la Comisión de Hacienda. El Gobierno espera que la Cámara de Diputadas y Diputados despache el proyecto de Reconstrucción Nacional antes del 21 de mayo y, para ello, cuenta con el respaldo del diputado Romero, quien fijó la votación en general de la iniciativa para este jueves.

Sin embargo, el presidente de la Comisión no tiene la venía de todos los diputados integrantes. A la salida de la Comisión de Hacienda, los parlamentarios de oposición no solo reclamaron por la manera en que terminó la sesión de este lunes, sino que también instaron a que se extienda el plazo de discusión del proyecto.

En esa línea, el diputado Manouchehri afirmó que el Ejecutivo quiere votar un proyecto “en que no se ha escuchado a los expertos” y donde “no se le ha permitido a todos los parlamentarios hablar en este espacio democrático”.

“Este es un Gobierno que es poco serio y lo que nosotros vemos, finalmente, es una práctica poco democrática en donde el ministro, en vez de querer responder las preguntas, arranca”, acusó.

El diputado del Partido Comunista (PC) e integrante de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, compartió las aprehensiones de Manouchehri e indicó que el Gobierno “le teme al debate”.

“No hay ni un experto serio que apruebe este proyecto o que le encuentre algo bueno. El Fondo Monetario Internacional (FMI), empresas internacionales de riesgo han destruido este proyecto, por eso es que le temen al debate y por eso el autoritarismo. Dijeron en campaña que iban a gobernar por decreto, y bueno, no lo están haciendo por decreto, pero lo están haciendo utilizando esta forma, colocando suma urgencia para evitar el debate”, agregó.

Barrera además advirtió que si el diputado Romero insiste en votar en general el jueves “le vamos a colocar mil 300 indicaciones, porque necesitamos debate, que la ciudadanía escuche argumentos de expertos que dicen que todo lo que dice este Gobierno en relación a los beneficios que vamos a tener son mentiras”.

Pese a las recriminaciones de la oposición, el diputado Agustín Romero persistió en su idea de apurar la tramitación en la Comisión de Hacienda. El republicano explicó que la idea es votar en general esta semana, para que la próxima sea destinada a la votación en particular, y luego el proyecto sea revisado en las Comisiones de Trabajo y Medio Ambiente.

“Más de hablar de día, quiero hablar de sesiones. Nosotros vamos a tener una sesión paralela a la Sala y posteriormente dos sesiones en la tarde, que van a ser de bastante tiempo. Al Consejo Fiscal Autónomo le vamos a dar una sesión completa para que pueda opinar y después comienzan las audiencias. Entonces, les quiero decir que espacio para la discusión va a haber y obviamente, si el día jueves no estamos preparados, podemos votar el viernes”, indicó.

En respuesta a los emplazamientos de los diputados de oposición, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que se trata de la tercera oportunidad en que concurre a responder preguntas, y prometió que las quedaron pendientes serán contestadas por escrito.

Por otra parte, requerido sobre los plazos del Ejecutivo y sobre si se renovará la suma urgencia con la que ingresó el proyecto de Reconstrucción el pasado 22 de abril (y que vence este jueves), el ministro sostuvo que tiene que “conversarlo con el resto del Ejecutivo, pero nuestra posición es que las urgencias que tenemos hoy día son enormes”.

“900 mil desempleados, 33 mil empleos formales destruidos, una situación de déficit galopante, que vamos a tener que ver cómo lo controlamos y todo eso con un precio del cobre de seis dólares la libra. Necesitamos salir creciendo más. Aquí se sale jugando hacia adelante, con crecimiento, y este proyecto de ley es uno que busca el crecimiento y busca el empleo”, dijo.

La DC pide una menor rebaja al impuesto empresarial

Previo a la sesión en el Congreso, el ministro Quiroz y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, se reunieron en La Moneda con la bancada compuesta por los diputados de la Democracia Cristiana (DC) y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS). Esto, en medio de los intentos por conseguir el apoyo de los “partidos bisagra”, colectividades que podrían llegar a votar a favor del proyecto de Reconstrucción.

Los parlamentarios y parlamentarias llegaron con un documento en el que proponen al Gobierno incorporar a la mega reforma medidas de alivio a la clase media, de apoyo a las pymes y la industria agrícola.

Sin embargo, el diputado y presidente de la DC, Álvaro Ortiz, recalcó que la propuesta más relevante tiene que ver con que la rebaja del impuesto empresarial sea solo hasta el 25%.

“Nosotros planteamos que esta rebaja de impuesto sea del 27 al 25% dentro de los primeros tres años para después evaluar, por ejemplo, si somos capaces como país de aumentar en, a lo menos, 180 mil fuentes de empleo formales y así después seguir con la idea que ha propuesto el Gobierno. ¿Y por qué en tres años? Porque nosotros duramos del 2026 al 2030. Por lo tanto, si da resultado, si hay un crecimiento en el país del orden del 8%, como lo ha planteado el Gobierno, entonces poder seguir aprobando una nueva rebaja a estos impuestos”, detalló.