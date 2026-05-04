Pablo Ortuzar y las tensiones en el oficialismo: “Los partidos están esperando que haya un cambio de gabinete y entrar ellos”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, Pablo Ortúzar, analizó la instalación del Gobierno y las disputas al interior del mismo en materia comunicacional. Esto, a raíz de las críticas a la gestión de los asesores del Segundo Piso y el rol de los ministros, entre otros puntos.

En ese contexto, destacó que se trata de un Gobierno configurado por varios partidos, no solo el Repúblicano, y que, por lo tanto, “es evidente que si no comienza a funcionar muy bien van a emerger disputas y discusiones sobre cuál es el mejor diseño”.

“En el original Kast mantenía cierto control sobre el Gobierno a través del segundo piso. Esa parece ser la idea original. Pero aquello requería un segundo piso muy eficaz, porque obviamente si se cometía cualquier error, si las cosas comenzaban a no salir tan bien, ese segundo piso iba a comenzar a tambalear y a ser cuestionado por los que habían sido, en el diseño, subordinados a él, que es lo que está pasando”, analizó en también antropólogo social.

A pesar de lo anterior, indicó que “la popularidad de Kast no ha caído lo suficiente como para dar por desahuciado el diseño. Ese es el otro lado de la moneda para las decisiones que se han tomado. La verdad es que la caída en apoyo y popularidad ha sido importante, pero quizás menor de lo esperable”.

Respecto a la preponderancia que ha tomado el Ministerio de Hacienda, Ortúzar aseguró que, en el plan original, “la bandera principal iba a ser seguridad”. Sin embargo, han tomado protagonismo los “escandalillos” en la cartera a cargo de la materia. “La ministra Steinert no ha logrado remontar esa situación. Cuando aparece en las noticias, y en las encuestas también, la asocian a estos escándalos de poca monta más que a su cartera”, dijo el doctor en Teoría Política.

“Eso le permitió al otro ministerio (Hacienda), que siempre ha tenido fuerza, comerse el show completo”, agregó.

En el escenario anterior, se ha indicado que los ministros no han conseguido “blindar” comunicacionalmente al Presidente frente a las críticas. El antropólogo también calificó esto como un “problema parte del diseño original” y lo atribuyó a la cantidad de personas independientes en el gabinete.

“Trae a demasiada gente del mundo privado sin experiencia política previa, y eso lo vuelve directamente responsable de todo lo que esas personas hagan. Además, generalmente es como un favor. O sea, fue y le pidió por favor a alguien que asumiera un cargo, a gente que no tiene experiencia en este tipo de cosas. Por lo tanto, obviamente que todos los problemas que tenga esa persona, uno, le llegan directamente al Presidente; y dos, él se va a sentir obligado a salir a defenderlo, ya que él los metió en este problema”, explicó.

Lo recién mencionado es algo que, según Ortuzar, los partidos ven con “desconfianza”. Esto, “en el sentido de que no creen que sea una buena idea ni que resulte bien que la mitad o más del gabinete sea gente que no sabe de política y que no se mueve en ambientes políticos. Por eso es que, obviamente, están esperando que haya un cambio de gabinete y entrar ellos”.

“Se ha repetido no una vez, sino demasiadas veces en la política de los últimos años: esto de sacar gente de espacios donde se suponía que iban a ejercer bien el rol público por una u otra razón, pero al final era mucho más inteligente, aunque fuera aburrido, poner gente con experiencia. Creo que los partidos están esperando un cambio de gabinete para adquirir mayor protagonismo”, aseveró.

Finalmente, agregó que la falta de experiencia de los ministros “no se puede arreglar en un par de meses” y se preguntó hasta cuándo puede sostener el Presidente el apostar su capital político. “Eso lo vamos a ver probablemente en los próximos meses”, dijo.