Patricia Bullrich: "Argentina tiene la firme decisión de encontrar a Apablaza y mandarlo a Chile"

La exministra de Seguridad de Argentina y actual senadora, Patricia Bullrich, llegará a Chile este martes 5 de mayo para participar en un panel de conversación en el marco de la conferencia “La otra mirada a la geopolítica”. En la antesala de su visita, la autoridad abordó el estado de las relaciones bilaterales entre ambos países y destacó un escenario favorable para el diálogo político.

En conversación con La Tercera, Bullrich aseguró que los vínculos entre Chile y Argentina “están muy bien”, destacando el reciente encuentro entre el presidente chileno José Antonio Kast y autoridades argentinas. En esa línea, valoró el cambio de administración en Chile, señalando que existe una mayor disposición a sostener conversaciones “más fluidas y abiertas”, particularmente en temas clave como comercio, seguridad, integración y control fronterizo.

La senadora también hizo referencia a tensiones previas durante el gobierno de Gabriel Boric, recordando críticas que recibió tras advertir sobre la presencia de Hezbolá en la frontera norte. Según indicó, con la actual administración chilena se abre la posibilidad de un diálogo “más frontal y sincero” respecto a problemáticas compartidas en materia de seguridad.

En otro ámbito, Bullrich abordó la situación del exfrentista Galvarino Apablaza, acusado como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán. La parlamentaria sostuvo que durante su gestión se revocó su estatus de refugiado en Argentina, modificando normativas que, a su juicio, impedían actuar frente a casos de personas vinculadas a delitos graves.

Finalmente, reafirmó el compromiso del Estado argentino para lograr su captura y extradición a Chile. “Argentina tiene la firme decisión de encontrar a Apablaza y mandarlo a Chile. La Corte Suprema de Justicia habilitó el camino y lo vamos a encontrar”, enfatizó, subrayando que existe voluntad política para avanzar en el proceso.