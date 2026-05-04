Por falta de "experiencia" y "liderazgo": oposición continúa pasando cuenta al Gobierno por recortes

En la sede del Partido Socialista se reunieron los dirigentes de los partidos de la oposición para coordinar su postura frente a la contingencia. Esto, en una semana marcada por los esfuerzos del Gobierno para, por un lado, empujar la megarreforma y, por otro, reordenar sus filas tras las polémicas por los recortes en diversos sectores.

Algo que no solo se condice con el anuncio de la rebaja equitativa de 3% para todas las carteras, sino también con las que ya han sido oficializadas vía decreto. Un contexto donde han estado en el centro el polémico oficio de Hacienda y la recomendación de “descontinuar” programas, a pesar de que luego se refrendó por “reformular”.

Es en este escenario que la oposición busca aunar posturas. Al encuentro asistió la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic; del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona; y del Frente Amplio (FA) Constanza Martinez, además de secretarios generales. Igualmente estuvo de manera telemática la Democracia Cristiana (DC) y se excusó el Partido Por la Democracia (PPD) apelando a un proceso de definiciones internas.

Por su parte, el presidente del PC aseguró que fuera de las coordinaciones dentro del Gobierno para “descomprimir los conflictos entre ellos, lo que queda claro es que no se concede nada de las expectativas que la inmensa mayoría de la gente tiene respecto a políticas públicas, incluyendo una parte muy grande que votó por José Antonio Kast. O sea, siguen desamparadas las políticas sociales, en particular”.

El dirigente aseguró que esta serie de situaciones asociadas a los recortes, y protagonizadas por ministros, permiten entregar una calificación “no seria” de la gestión del Gobierno. “Algunos dijeron, respecto a nuestro Gobierno, al del presidente Boric, que había demasiada juventud, que faltaba una experiencia, una sapiencia, etcétera. Aquí parece que el problema no es la juventud a ojos vista, pero sí la falta de experiencia en lo que es la tarea pública. No es lo mismo gestar una empresa donde uno es dueño y señor a tener que gestionar con obligaciones la tarea pública, que tiene otras exigencias, expectativas y rigores”, cuestionó.

“Yo creo que hay un tema de fondo, que es cuál es el concepto que tienen los que dirigen el país respecto a hacia dónde hacer avanzar el Estado de Chile. En ese sentido, hay una idea inequívoca de profundizar las políticas neoliberales, las políticas subsidiarias, el papel y el peso que tenga el sector privado respecto al sector público y, al final, achicar todo lo que se pueda el aparato público”, analizó Carmona.

En tanto, el secretario general del FA, Andrés Couble, apuntó a un problema de falta de transparencia de parte del Ejecutivo. “El Presidente José Antonio Kast hizo una promesa en campaña de recortar US$6000 millones y todavía no han sido capaces de decirnos de dónde lo van a recortar. Esto no es un problema comunicacional. No es si se comunica mejor o peor, es un problema de ocultamiento de información”, dijo.

“El Gobierno ya debiese tener cuál es su plan para recortar y eso debería transparentarlo públicamente para que se pueda debatir democráticamente, pero no lo han querido hacer. No quieren dar esa discusión en conjunto con su reforma tributaria porque saben que afecta el proyecto que quieren llevar adelante respecto a la rebaja de impuestos a los más ricos. Por lo tanto, nosotros llamamos a la transparencia, a que se diga de dónde se van a recortar esos US$6000 millones para financiar la reforma tributaria”, agregó el dirigente.

En línea con lo anterior, cuestionó que se hayan dado a conocer recortes a través de oficios. “Que no nos enteremos por oficios —que son una comunicación pública, pero pareciera que el Gobierno cree que son reservados— de cuáles son las intenciones porque eso genera incertidumbre en la ciudadanía”, señaló.

“Que nos digan ‘queremos recortar A, B, C’ porque, hasta ahora, solo tenemos en el aire cuáles son los supuestos: que habrían programas que funcionan mal, que habrían beneficios que se mal utilizan, todo en un condicional. El Gobierno tiene que hacer un trabajo serio y presentar un plan concreto de cuáles son los recortes y eso lo discutiremos en el Parlamento y en la sociedad”, sentenció.

Previo a la reunión, la presidenta del FA, Constanza Martínez, ya se había referido a la situación comunicacional del Gobierno. “Acá falta liderazgo. Es el Presidente Kast el que lidera un equipo de trabajo que tiene que responderle a él. Y lo que ha habido acá no son simplemente fallas comunicacionales, sino que hay un plan determinado por parte de este Gobierno de hacer avanzar a toda costa esta reforma que beneficia a los superricos y que además genera recortes para que no haya una estrechez fiscal”, dijo.

Desde el PS, su vicepresidente, Arturo Barrios, calificó el manejo del Ejecutivo en esta materia como “irresponsable, incoherente y contradictorio” y afirmó que se trata de un problema político. “Yo creo que el problema de los recortes no se reduce a un tema comunicacional. El problema del Gobierno no es comunicacional, es de confianza. Ha perdido la confianza de la ciudadanía. Eso lo señalan todas las encuestas del fin de semana, porque ante tanta contradicción no saben qué decir”.

“Las declaraciones del ministro de Hacienda son simplemente patéticas, porque dice que el problema es que se conoció el oficio. Ese no es el problema de fondo. ¿Y cuál es? Tratar de tapar el sol con un dedo. Tratar de tapar esta reforma tributaria, que dejará $4800 millones de deuda al fisco, con recortes”, aseguró Barrios.