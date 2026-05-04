Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 4 de Mayo de 2026


Reformalizan a Luis Hermosilla por delitos tributarios reiterados y fijan 60 días de investigación

Hermosilla fue reformalizado por delitos tributarios reiterados tras una querella del SII, que lo acusa de generar un perjuicio fiscal cercano a $800 millones. El tribunal mantuvo arresto domiciliario nocturno y fijó 60 días de investigación.

Hermosilla fue reformalizado por delitos tributarios reiterados tras una querella del SII, que lo acusa de generar un perjuicio fiscal cercano a $800 millones. El tribunal mantuvo arresto domiciliario nocturno y fijó 60 días de investigación.

Nacional

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago reformalizó este lunes 04 de mayo al abogado Luis Hermosilla por delitos tributarios reiterados, en el marco de una querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII). La imputación apunta a irregularidades en sus declaraciones de renta correspondientes a los años 2018 y 2019.

Según los antecedentes expuestos en la audiencia, Hermosilla habría provocado un perjuicio fiscal que inicialmente se estimó en 551 millones de pesos, cifra que actualizada a 2026 asciende a cerca de 800 millones. En detalle, el Ministerio Público sostuvo que en 2018 el abogado registró ingresos por 471 millones de pesos, pero declaró solo 211 millones. En 2019, en tanto, habría percibido 532 millones, informando al fisco únicamente 306 millones.

El tribunal resolvió mantener las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, además de fijar un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación.

Tras la audiencia, Hermosilla cuestionó la acusación del SII, asegurando que el organismo “comete un grave error” al considerar todos los montos como renta. “No necesariamente eso es así. Ahí hay préstamos, hay dineros de terceros, hay deudas que yo he asumido. Hay una serie de circunstancias que en su momento afectan la base imponible y la reducen”, afirmó.

Por su parte, el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, descartó que se trate de errores en la declaración. “No es una declaración con error, es maliciosamente falsa”, señaló, agregando que los montos involucrados hacen poco plausible una equivocación. “No sé quién puede equivocarse en 500 millones de pesos de una declaración”, enfatizó.

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