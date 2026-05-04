Senador Ibáñez (FA): “La invariabilidad tributaria de 25 años es una verdadera locura”

El parlamentario del Frente Amplio y vicepresidente del Comité de Senadores Chileno-Palestino, criticó la reacción del Ejecutivo tras la interceptación de una flotilla con ayuda humanitaria en aguas internacionales y abordó además el debate por el proyecto de reconstrucción nacional, especialmente la propuesta de invariabilidad tributaria por 25 años.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador Diego Ibáñez calificó como un “secuestro” la interceptación de una flotilla internacional que se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, en un operativo realizado por fuerzas israelíes en aguas internacionales.

En esa línea, Ibáñez enfatizó que existen personas que continúan retenidas y enfrentando procesos judiciales. “Estamos esperando también mayor información de las personas que hoy están siendo procesadas por el Estado de Israel de forma absolutamente injusta”, indicó.

En ese sentido, Ibáñez llamó al Ejecutivo a tomar acciones concretas: “Hacemos un llamado urgente a que Chile se haga parte también de esta solidaridad internacional, que su gobierno, que la Cancillería, no sean tibios”.

El senador criticó directamente la respuesta de la administración de Kast frente a estos hechos. “La declaración pública, en mi juicio, que emite el gobierno es de una tibieza”, afirmó, agregando que esta postura “es contraproducente con la tradición que ha tenido Chile en defender a sus conciudadanos”.

Ibáñez insistió en que el país debe asumir un rol activo en el escenario internacional.

Sobre la situación en Gaza, el parlamentario planteó que Chile debe fortalecer su acción multilateral. “Tiene que seguir activando todos los mecanismos multilaterales de solidaridad con Palestina”, indicó, junto con recalcar que el país debe ser “activo promotor del respeto a los derechos humanos en el seno de Naciones Unidas”.

En paralelo, Ibáñez abordó el proyecto de reconstrucción nacional que se discute en el Congreso, centrando sus críticas en la invariabilidad tributaria por 25 años incluida en la iniciativa.

“Si es que se llega a aprobar tal cual como está esta norma, habría seis gobiernos que se verían amarrados a no poder generar ninguna modificación tributaria”, advirtió.

El senador calificó la medida como excesiva. “La invariabilidad tributaria de 25 años es una verdadera locura”, afirmó, agregando que implicaría “bajar el tributo a las grandes empresas y amarrar a los gobiernos”.

Asimismo, cuestionó la forma en que se ha impulsado el proyecto. “Estamos hablando de un gobierno que ha decidido mirar hacia adelante con un callito para detalle y pasar la máquina”, señaló.