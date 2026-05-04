Vicente Rojas hará historia: confirmado para el Giro de Italia 2026

El ciclismo chileno suma un nuevo hito. Vicente Rojas fue confirmado en la nómina oficial del equipo VF Group-Bardiani CSF-Faizanè para disputar el Giro de Italia 2026, convirtiéndose en el segundo nacional en la historia en decir presente en la “Corsa Rosa”.

Actual campeón nacional de ruta elite, Rojas competirá en Europa luciendo el maillot de Chile y será el único sudamericano dentro de su escuadra en esta edición, que además marcará la 44ª participación del equipo italiano en la tradicional competencia.

La carrera se desarrollará entre el 8 y el 31 de mayo, con 21 etapas y cerca de 3.400 kilómetros, en un recorrido que combinará alta montaña, tramos de media montaña y jornadas llanas entre Bulgaria e Italia, en uno de los trazados más exigentes del calendario internacional.

La presencia del chileno responde a su consolidación en el circuito europeo. Esta temporada compitió en el Tour de los Alpes, donde logró ubicarse dentro del Top 18, mostrando un alto nivel competitivo.

De cara a la prueba, el plan del equipo apunta a una estrategia ofensiva:

Rojas llega “en un gran momento de forma, con aspiraciones de protagonizar etapas de fuga, dentro de una estrategia centrada en la combatividad y presencia en escapadas”.

Su participación lo instala en la élite del ciclismo mundial, compartiendo pelotón con los principales referentes internacionales en una de las tres grandes vueltas.

Además, este hito marca la segunda presencia chilena en la historia del Giro, tras la participación de Carlos Oyarzún, quien fue el primero en competir en la ronda italiana.

La nómina del equipo estará compuesta por Filippo Magli, Martin Marcellusi, Luca Paletti, Vicente Rojas, Manuele Tarozzi, Nikita Tsvetkov, Filippo Turconi y Enrico Zanoncello.

Con este paso, el ciclismo chileno vuelve a instalarse en el máximo nivel internacional, con Rojas como protagonista de un desafío mayor en el calendario mundial.