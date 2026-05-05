Alcalde de Independencia y eventual eliminación de contribuciones: "Tendríamos que recortar parte importante de lo que hace el municipio"

El alcalde de Independencia y militante de la UDI, Agustín Iglesias, se sumó a las críticas de otros jefes comunales respecto al impacto que tendrá la eliminación del pago de contribuciones, en los ingresos del Fondo Común Municipal.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el edil señaló estar preocupado por la medida propuesta en el proyecto de ley Reconstrucción Nacional, ya que aún no está claro cómo se compensará la baja en la recaudación. “El debate ideológico que hay detrás sobre el impuesto de las contribuciones, si es progresivo o regresivo, me parece entretenido, pero no me importa tanto como me importa que los recursos se mantengan en el municipio”, expresó.

“Para mi, la preocupación en particular sobre esto es: si se va a avanzar con este proyecto, con el fin de las contribuciones a personas mayores de 65 años, saber exactamente cómo se va a reponer, cuándo se va a reponer y si se va a reponer. El cómo incluso tampoco es materia de interés, lo que me interesa es que esto se haga”, insistió.

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El alcalde aseguró que si bien, ha existido un diálogo entre los municipios y el Gobierno, no ha habido una “bajada concreta” respecto al tema. “Los alcaldes oficialistas tenemos una reunión con el Presidente mañana en la mañana y eso seguro que va a ser uno de los temas principales a abordar, porque hasta ahora no hay información sobre cómo se va a reponer”, indicó.

Requerido sobre la importancia del Fondo Común Municipal, Iglesias explicó que este se compone de los ingresos de los distintos municipios, provenientes de patentes y contribuciones y que cada comuna aporta a él según su cantidad de ingresos.

En el caso particular de Independencia, el jefe comunal señaló que si se elimina el impuesto territorial se perderían unos $3 mil millones de pesos, correspondientes al 10% del presupuesto municipal.

“Por eso es que el reemplazo es fundamental. Por los equipos que tenemos, por las políticas que tenemos. Tendríamos que recortar parte importante de lo que hace el municipio. Uno siempre puede hacer las cosas más eficientes, pero los municipios tienen pocos recursos en general”, observó.

“Yo no diría que los municipios, ninguno, salvo los del sector oriente, tienen los suficientes recursos para llevar adelante las tareas, que cada vez son más. Por eso es tan importante no perder ni un solo peso de lo que hoy día se entrega al Fondo Común Municipal, por impuesto territorial”, recalcó.

Además, el edil se refirió al impacto que tienen los recortes presupuestarios implementados por el Ejecutivo sobre los municipios. De acuerdo a Iglesias, los gobiernos locales que aún son sostenedores de colegios podrían resentir los menores ingresos destinados a educación.

En ese contexto, afirmó que no es que los alcaldes “tengamos una verdad revelada, pero es extraño que en políticas donde se quiere recortar o descontinuar, no se converse con quiénes son los principales afectados”.