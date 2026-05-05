Beneficios "inciertos" y costos "inmediatos": CFA advierte déficit y falta de financiamiento en Plan de Reconstrucción

La presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, expuso esta tarde ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados y puso en duda el impacto fiscal del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional del Gobierno. Apuntó a la falta de financiamiento y a los riesgos en las proyecciones.

“Este es un análisis preliminar del Consejo”, dijo. “Nuestro análisis se centra exclusivamente en los aspectos fiscales del proyecto de ley y que como Consejo no emitimos un juicio sobre la política pública en sí misma”.

El diagnóstico fue directo: “El proyecto de ley presenta déficit fiscales al menos hasta el 2031, incluso considerando el efecto en crecimiento”.

El principal reparo apunta al desfase entre ingresos y gastos. “Los costos fiscales y las rebajas tributarias son inmediatos y seguros, mientras que los beneficios esperados dependen de ingresos futuros asociados a un mayor crecimiento, cuya materialización es incierta”, advirtió.

El informe se apoya en un escenario fiscal debilitado. “La posición fiscal de Chile se ha venido deteriorando de forma paulatina y persistente desde el año 2008 (…) El país enfrenta una situación de estrés fiscal que ha sido prolongada”, señaló Benavides.

Sobre el contexto en que llega la ley miscelánea del Ejecutivo, indicó: “El año 2025 cerró con un déficit estructural de 3,6 por ciento del PIB” y “no existen holguras, son nulas, con déficit estructural proyectado en todo el horizonte”.

En esa línea, el CFA también advirtió por la caída de ingresos. “Las medidas implican una reducción de los ingresos tributarios equivalente a 0,73 puntos del PIB en 2030”, expuso la presidenta del organismo.

El efecto total de la iniciativa de ley, detalló Benavides, queda sujeto a los supuestos de crecimiento. “El balance fiscal depende críticamente de que se materialice el crecimiento económico que está proyectado”, subrayó. Sin ese factor, añadió, “el proyecto genera un deterioro fiscal permanente”.

En ese contexto, el financiamiento aparece como un punto crítico del Plan de Reconstrucción Nacional. “Se van a requerir fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante, que no están contenidas en el propio proyecto de ley”, alertó el CFA.

El Consejo Fiscal Autónomo también puso el foco en medidas específicas. Por ejemplo, sobre la rebaja del impuesto de primera categoría: “Este costo no es compensado por mayor crecimiento de la misma medida”. Asimismo, en el crédito tributario al empleo detectó “riesgos de consistencia en las estimaciones” y un “alto costo fiscal efectivo”.

Respecto de la exención de contribuciones para las viviendas, advirtió que “podría generar una subestimación del costo fiscal”. En el caso del Fondo Común Municipal, planteó una “posible presión fiscal permanente”.

El organismo también cuestionó los efectos asociados al crecimiento: “Estas medidas presentan una alta incertidumbre, tanto en la magnitud de estos efectos como en la temporalidad”. Y añadió: “Existe el riesgo de doble contabilización de los efectos en la inversión”.

“Los ajustes anunciados no resultan suficientes para financiar el proyecto ley y corregir el deterioro fiscal”, enfatizó la presidenta del CFA.

Benavides expuso que los costos de la iniciativa impulsada por el Gobierno “son más ciertos y predecibles”, mientras que los “beneficios son inciertos, graduales y condicionales”. Por ello, recomendó evaluar el enfoque de mayores ingresos asociados al crecimiento.

Dudas por la urgencia, el financiamiento y las proyecciones marcaron la reacción de diputados

El diputado independiente Carlos Bianchi cuestionó la urgencia de la iniciativa tras la exposición del CFA. “¿Aún quiere usted seguir con la urgencia con este proyecto de ley luego de haber escuchado la presentación del Consejo Fiscal Autónomo?”, planteó, dirigiéndose al presidente de la instancia, Agustín Romero (Rep). “Lo que acaba de hacer el Consejo Fiscal Autónomo profesionalmente es tirar la cadena de este proyecto”.

Bianchi también puso en duda el impacto de la reintegración tributaria. “¿En qué puede contribuir a mayor recaudación la reintegración? ¿Qué garantiza que Chile va a crecer más por tener una rebaja tributaria al 2% más rico de Chile?”, afirmó. Y advirtió: “Si no se logra una mayor recaudación, hay dos cosas que pueden hacerse: mayor endeudamiento o seguir rebajando beneficios sociales”.

El diputado Daniel Manouchehri (PS) criticó el financiamiento de la iniciativa. “El Gobierno nos ha enviado un proyecto que no está financiado. Un proyecto que no tiene plata para financiarse”, afirmó. “Ni siquiera en el escenario de crecimiento que proyecta el Gobierno se alcanza a cubrir el proyecto”.

Desde otra vereda, el diputado Pierre Carlesi (PLN) defendió el enfoque del proyecto. “Está demostrado que se crecía más y que se recaudaba más cuando este país tenía una tasa impositiva bastante menor, había reintegración, había estabilidad tributaria y se recaudaba y se crecía bastante más”, sostuvo.

Por su parte, el diputado Jaime Coloma (UDI) valoró el foco en crecimiento. “Sin crecimiento no hay empleo, no hay mejores sueldos, no hay más inversión y tampoco hay recursos permanentes para financiar las demandas sociales”, dijo.

La discusión en la Comisión de Hacienda continuará este miércoles y se espera que el proyecto sea votado en general este jueves.