Biministro Mas: "Nos eligieron más de 7 millones de votantes para poner en crecimiento el país"

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseguró que los recortes en ministerios no responden a una decisión de la actual administración, sino que son parte de un proceso que ya venía desarrollándose.

En conversación con Radio Duna, el secretario de Estado explicó: “Lo que estamos haciendo es generar una contracción en el gasto que en la práctica ya se había hecho. Hay muchos programas sociales que ya no se podían cumplir en los gobiernos anteriores”.

“Esto ya venía ocurriendo en el pasado, no es que nosotros estemos transformando esto y haciendo esos recortes”, sostuvo.

En cuanto al desempeño de la economía, Mas señaló que las cifras disponibles reflejan un estancamiento prolongado. “La situación que recibimos es mala, con crecimiento del 2% en los últimos 12 años”, afirmó, y agregó que el último indicador mensual “confirma que el país no venía creciendo, venía mucho más que estancado y para eso nos eligieron los más de 7 millones de votantes, para poner en crecimiento el país”.

El biministro también destacó el proyecto de Reconstrucción Nacional como pilar de la estrategia económica del Ejecutivo. “Es un tremendo proyecto para el país y una oportunidad para cambiar la senda en que veníamos”, sostuvo.

Frente al escenario actual, Mas indicó que el Gobierno apunta al crecimiento como principal motor: “A través del crecimiento, cambiarle la vida a los chilenos”.

Y agregó: “La gran mayoría tiene una mirada que a través del trabajo se logra cambiar la vida y eso genera crecimiento en el país. Hay un grupo chico y politizado que quiere seguir en lo mismo”.