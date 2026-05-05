Críticas cruzadas y dudas sobre datos marcan discusión del Plan de Reconstrucción en Comisión de Hacienda

La mañana de este martes la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados vivió una sesión marcada por críticas directas y posturas contrapuestas durante la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional. Parlamentarios y organizaciones invitadas cuestionaron el impacto en el empleo, la eliminación de la franquicia del SENCE y la consistencia de las cifras fiscales del proyecto, en la antesala de su votación en general.

La sesión fue encabezada por el presidente de la comisión, el diputado Agustín Romero, quien dirigió el debate con exposiciones de gremios empresariales, organismos de capacitación y representantes del mundo público.

El diputado Jorge Brito (FA) puso en duda los datos que sustentan la iniciativa y pidió mayor claridad antes de votar. “Si hay un cálculo incompleto de 55 mil millones en la Dipres, si en la Comisión Técnica no se ha transparentado la data y hay una veintena de preguntas sin respuesta, necesitamos una sesión pública con la Dirección de Presupuestos para aclarar esta información contradictoria”, afirmó.

En esa línea, el parlamentario frenteamplista enfatizó que “los datos oficiales deben ser la base común de cualquier decisión en esta comisión”.

Desde el oficialismo, el diputado Eduardo Durán (RN) respaldó el proyecto, pero planteó reparos. “Lo apoyo, pero eso no deja que tengamos dudas que deben aclararse en el camino”, señaló.

Sobre la franquicia del SENCE, Durán advirtió que “debiera verse la forma de reordenar el sistema, pero no eliminarlo de golpe, porque eso podría ser un error en el futuro”.

A su vez, la diputada Flor Weisse (UDI) cuestionó la efectividad del sistema de capacitación. “El objeto de este programa es mejorar la productividad de los trabajadores, pero los informes muestran que no ha tenido impacto en el empleo ni en los salarios”, indicó.

Entre las organizaciones invitadas, las críticas se concentraron en la eliminación de la franquicia tributaria. La representante del sector capacitación, Priscila Castillo, afirmó que “eliminar de golpe la franquicia tributaria SENCE es un grave error que golpea directo el empleo y a las pymes”. “Si se corta la franquicia, 60 mil personas quedan sin trabajo de un día para otro”, adelantó.

En la misma línea, la presidenta de Alianza Mujeres en la Capacitación, María Cecilia Reinoso, cuestionó los datos utilizados por el Ejecutivo. “Le pido que rectifique la data con la cual está respaldando el proyecto, no es serio tomar decisiones con datos erróneos”, sostuvo.

Desde el sector empresarial, el representante de la CPC, Cristóbal Gamboni, defendió el enfoque del proyecto. “Bajar el impuesto corporativo de 27% a 23% generaría 210 mil puestos de trabajo adicionales”, afirmó. También señaló que “Chile está perdiendo competitividad frente a países que han ido bajando sus impuestos”.

El debate en la Comisión de Hacienda continuará esta jornada y la de mañana, con el objetivo de votar el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional este jueves.