Deudas del CAE: Tesorería General de la República anuncia nuevas condiciones de pago

Tras un mes de iniciado el cobro de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), este martes la Tesorería General de la República (TGR) anunció nuevas opciones de pago, con la idea de que el más de medio millón de personas en situación morosa regularicen su situación.

Las medidas fueron dadas a conocer por el tesorero general, Hernán Nobizelli, quien destacó que la institución modificó los acuerdos en favor de la ciudadanía. La autoridad recalcó que el objetivo es permitir que todos tengan la oportunidad de normalizar sus compromisos financieros a través de soluciones factibles.

Bajo las nuevas condiciones, quienes tienen ingresos de hasta 1 millón de pesos accederán a un convenio de pago con un pie desde 1 UTM ($70.588) y pagarán en cuotas del mismo monto entre 12 y 24 meses.

En el caso de quienes ganan entre 1 y 2 millones, se establece un pie que será el monto menor entre el 10% de la deuda o 1 millón, y cuotas mensuales que corresponden al 10% de su sueldo.

El jefe de la División de Operaciones y Atención Ciudadana, Miguel Rojas, señaló que este modelo ajusta los desembolsos a la solvencia de cada deudor, “lo que mejora significativamente las opciones de acceso a regularización por vía convenio”.

El cobro del CAE en cifras

Las autoridades de la Tesorería también dieron cuenta del proceso de cobro de deudas del CAE, que se inició el 1 de abril por orden del Ministerio de Hacienda.

El jefe de la división de cobranzas de Tesorería, Aquiles Jara, explicó que durante el mes pasado el organismo llevó a cabo tres acciones: la comunicación del estado de su deuda a un total de 485 mil personas; la interposición de demandas en contra de 63 mil contribuyentes con ingresos superiores a los 1,5 millones de pesos; y el inicio de las gestiones de embargo de bienes en el caso de mil 340 personas con ingresos sobre los cinco millones de pesos.

Las autoridades además informaron sobre un aumento significativo en la recaudación entre los meses de enero y abril, producto de la suscripción de nuevos convenios de pago, la retención de recursos derivados de la Operación Renta y el inicio de la gestiones de embargo.

En total, la Tesorería recaudó $34 mil 320 millones de pesos, lo que representa un aumento de 295% comparado con el mismo período del año pasado.