"Están cultivando frustración": Carmona (PC) arremete contra la gestión y "falta de experiencia" del Gobierno

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió a la tramitación del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y las disputas que se han generado en la instalación del Gobierno, por ejemplo, con el ministro de Vivienda, Iván Poduje y de Hacienda, Jorge Quiroz.

El timonel del PC apuntó a una incapacidad del Ejecutivo por cumplir expectativas en las primeras semanas de administración. “Por capacidades propias o discapacidades, no ha logrado instalarse un mensaje que sea coherente con la expectativa que abrió en la inmensa mayoría de la gente que respaldó su elección. Están cultivando, cosechando, a partir de sus propias imprecisiones y políticas erráticas, una distancia, una frustración en un sector que se anota crecientemente en las distintas encuestas”, señaló.

En línea con lo anterior, Carmona apuntó a una falta de “experiencia en la tarea pública” que ha traído consigo “sucesivos bochornos que ellos mismos cometen”. “Lo que ha llevado incluso que, a la inversa de lo que son las tareas de los ministros, ha sido el Presidente de la República el que ha tenido que salir a ordenar y a defender las conductas, los dichos, las afirmaciones, a veces tan erráticas, que exponen sus ayudantes, como ‘un país en quiebra’”, subrayó.

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“Hay una demostración insistente de un Gobierno que va a seguir jugándosela por un sector muy privilegiado y minoritario de Chile, imaginando que ahí está la clave para cumplir con la idea global de desarrollo, crecimiento, etc. En una política que ya se usó en mucho tiempo cuando se asociaba por consiguiente las posibilidades de la gente de trabajo, al chorreo”, cuestionó.

Consultado respecto a que si, a su juicio, la megarreforma de La Moneda, tiene aspiraciones ideológicas, el dirigente respondió: “En mi opinión, sin ninguna duda que la tiene (…) Ellos tienen una mirada muy ortodoxa del punto de vista del origen del modelo neoliberal que está imperando en Chile. Están por acentuar esas manifestaciones, y ese modelo funciona sobre la base de un Estado subsidiario, en que la inmensa mayoría de las funciones de la tarea de la actividad pública estén en manos privadas”.

“Funciona sobre la base de que quien mueve el país es el empresariado. Por eso que, hoy por hoy, por ejemplo, hay que facilitarles que inviertan por la vía de bajarles los impuestos, o sea, permitirles más ganancias, imaginando que es mecánico que esas ganancias que van a ingresar de nuevo los empresarios, obligadamente las van a invertir en Chile”, agregó.

En cuanto a la inminente aprobación en general del proyecto, el presidente del PC señaló que “esa dura realidad hay que asumirla“. “Ellos tienen, por ahora, o están muy cerca, de lograr tener los votos para aprobar la idea de legislar”, sostuvo.

Carmona insistió en que la iniciativa mezcla asuntos de reconstrucción con otras materias. “Deberían tener discusiones absolutamente distintas, debería separarse el proyecto (…) Nos van a imponer un debate, donde si sigue así, pueden seguir imponiendo esas mayorías que puedan lograr dentro del Congreso, pero yo diría, ojo con disponer, per se, del respaldo y la comprensión de la mayoría del país”, declaró.

“Porque el país, en tanto sea incumbente y se ve afectado a estas políticas, también tendrá opinión y va a hacerla saber cuando sea convocado a exponerla, me refiero a cuando hayan elecciones”, expuso.

Sobre las críticas al gabinete ministerial, el dirigente aseguró que: “Uno podría fácilmente decir aquí hay al menos dos formas de hacer política distintas. Una que tiene una formación más en la actividad política regular, representando a la derecha, como serían los ministros del Interior y el Secretario General de Gobierno, y que han estado en la política como parlamentarios, como tareas de gobiernos anteriores”.

“Y otros quienes vienen del mundo privado, que han tenido posiciones abiertas de relación hacia el beneficio de la concentración de los recursos y del capital, y que creen que por sí mismos tienen el poder suficiente para imponer lo que ellos les parece que son las políticas que hacen falta”, añadió.

Respecto a lo anterior, apuntó a la responsabilidad del Presidente Kast. “Él pone a los ministros (…) Ni la ministra vocera de Gobierno se auto puso, ni el ministro de Hacienda, ni ninguno de ellos. Y no logra armonizarlo (el gabinete)”, dijo.

“La confrontación que se dio desde el punto de vista público, a lo menos entre el ministro de la Vivienda y el ministro de Hacienda, ‘tengo un solo jefe’, es que habría una pretensión de un segundo jefe que sería el de Hacienda”, cuestionó Carmona.